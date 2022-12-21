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2022-12-21 22:38:25

珍寶海鮮舫 遺忘1930在荃灣如心廣場重現

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珍寶海鮮舫 遺忘1930在荃灣如心廣場重現

月前沉沒的珍寶海鮮舫重現展覽。(林俊源攝)

聖誕節是傳統消費旺季，各商場均有悉心布置。荃灣如心廣場將於12月22日至明年2月19日呈獻以聖誕及農歷新年為主題的《小香港･大節日》微型藝術展覽。當中不少香港已消失的舊物均在展覽中重現，如《珍寶海鮮舫》、《遺忘的時光—1930》等。

展場有近60件微型藝術展品，最矚目的展品為1.5米長《珍寶海鮮舫》，燈光璀璨，重現了她的光輝歲月，包括璀璨燈飾、「歡迎光臨」霓虹招牌、接駁碼頭、大型魚缸、大堂中龍椅和宴席、船後方的廚房。
維港是香港象徵，展品《維多利亞港》加入了電腦動畫，模擬製作聖誕煙花，40多座兩岸地標建築，不同的摩天大廈燈火在夜空中輝煌閃耀。
《遺忘的時光—1930》展現上世紀戰前風情︰重現香港早期建築物外牆的中西廣告招牌、穿上唐裝戴帽子的行人、紮着大辮的媽姐工人，赤膊的人力車伕。

還有不少洋溢着聖誕氣氛，包括《五星級自助餐》、《聖誕大餐》、《森林餐廳》、《冬菇亭》；充滿歐陸風情的《聖誕帽店》、《路易絲･馬丁西式珠寶店》，以及巨型聖誕樹及聖誕小屋環繞的《戲曲中心》、洋溢聖誕繽紛色彩的、《中環石板街》、《蘭桂坊》。
主持開幕禮的政務司司長陳國基表示：「今日十分高興出席由華懋集團主辦、快樂微型藝術會協辦的《小香港･大節日》微型藝術展覽。這個展覽有三重意義：第一重意義，是展覽展示了香港古今交融、東西薈萃的特色。第二重意義，是講好香港故事，以小見大，發揮了民心相通的橋樑角色。最後一重意義，就是展覽移師至荃灣如心廣場，能夠凝聚街坊鄰里，共建關愛共融社會。」

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，「藝術可以振奮同撫慰人心，所以我們一直熱心支持本地及國際藝術文化活動，致力為社區創造共享價值，豐富市民生活，為大家帶來歡樂，體現集團人、繁榮和環境均勻發展的『三重基線』。」
 

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