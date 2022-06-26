珍寶海鮮舫｜香港仔飲食集團發聲明：不會因海鮮舫獲得保險賠償

香港仔飲食集團上周發表聲明，指珍寶海鮮舫啟航離港後，駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水開始傾側。負責航程的拖船公司經過嘗試救援後不果，海鮮舫最終全面入水翻轉。及後海事處卻公布，根據船東提交的書面報告，珍寶海鮮舫因遇上惡劣天氣而傾覆，但目前珍寶海鮮舫和拖船仍在西沙群島一帶水域海面。

香港仔飲食集團今日再發聲明，指近日陸續收到有關珍寶海鮮舫日前於西沙群島附近發生事故的查詢。希望在得悉充分資料後，向各界提供相關的資訊。並對有關事件的資訊詳情作出澄清：