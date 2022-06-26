珍寶海鮮舫｜香港仔飲食集團發聲明：不會因海鮮舫獲得保險賠償

香港仔飲食集團上周發表聲明，指珍寶海鮮舫啟航離港後，駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水開始傾側。負責航程的拖船公司經過嘗試救援後不果，海鮮舫最終全面入水翻轉。及後海事處卻公布，根據船東提交的書面報告，珍寶海鮮舫因遇上惡劣天氣而傾覆，但目前珍寶海鮮舫和拖船仍在西沙群島一帶水域海面。
香港仔飲食集團今日再發聲明，指近日陸續收到有關珍寶海鮮舫日前於西沙群島附近發生事故的查詢。希望在得悉充分資料後，向各界提供相關的資訊。並對有關事件的資訊詳情作出澄清：
- 香港仔飲食集團不會因海鮮舫的損失而獲得任何保險賠償：根據海事規例，海鮮舫持有彌償及賠償第三方的保險，只涵蓋第三者的損失，並不包括賠償公司任何財物上的損失。
- 香港仔飲食集團已盡力保存海鮮舫：自2013年起，就營運海鮮舫已累積虧損超過1億港元。自2020年3月海鮮舫停業，香港仔飲食集團每年依然耗資數百萬元以維持基本運作，履行牌照的要求，以保留海鮮舫。過去兩年，香港仔飲食集團司嘗試無償捐贈或轉讓海鮮舫予有興趣的公司和團體接手經營，可惜未能成事。
- 海鮮舫離港航程遵照國際海事規定和慣例：在海鮮舫離港前，香港仔飲食集團聘請海事工程專家檢查船身結構並安裝圍板，並得到當局批准是次航行。過程中香港仔飲食集團委託持牌第三方（海事中介代理），安排聘請專業拖船公司處理是次航行。航程所採用的拖行方式符合國際海事規例和慣例。
- 香港仔飲食集團依法向當局作出報告：香港仔飲食集團於6月20日（星期一）就有關事故發出聲明，同時準備海上事故報告。香港仔飲食集團於6月23日（星期四）向海事處提交海上事故報告。根據規例，香港註冊的船舶於本港水域外遇上事故，須在切實可行的範圍內盡快但不遲於該船舶抵達下一個停靠港後24小時，向海事處提交海上事故報告。
- 香港仔飲食集團就珍寶海鮮舫意外的回應前後一致：香港仔飲食集團於6月20日（星期一）發出聲明指海鮮舫行駛至南中國海西沙群島附近水域時，船身入水開始傾側。負責航程的拖船經過嘗試救援後不果，海鮮舫最終全面入水翻轉。這與香港仔飲食集團於6月23日（星期四）向海事處提交的報告一致，報告指珍寶海鮮舫因惡劣天氣而傾覆。
- 根據目前掌握最新資訊，三沙海事局正就是次事故進行跟進：直至6月26日（星期日）拖船仍在西沙群島一帶並在海鮮舫附近留守，以協助維持航道安全。當地海事局（三沙海事局）已知悉事故，在考慮當地和國際海事法規和規例後，採取適當措施。