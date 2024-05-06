珍惜生命｜中大及科大校園同日有人墮樓　一男一女送院搶救後不治

馬料水香港中文大學內的誠明徑，一名女子今日(6日)下午4時39分被保安發現倒臥於紫霞樓對開空地，懷疑她從高處墮下。救護員趕至將女子送往威爾斯親王醫院搶救，惜最終不治。中大指，該校一名二年級本科生在校園內不幸離世，將為教職員、學生及死者家屬提供支援。

警調查兩宗墮樓案原因

另外，同日下午約4時50分，一名男子在香港科技大學學生宿舍一條行人天橋墮下，倒臥停車場，保安發現後即時報警，事主被送往將軍澳醫院後亦證實不治。警方經調查後相信，事主為22歲姓梁男學生，現場沒有遺書。警方正調查兩宗案件的墮樓原因。