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2024-05-06 20:11:53

珍惜生命｜中大及科大校園同日有人墮樓　一男一女送院搶救後不治

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香港中文大學(資料圖片)

香港中文大學(資料圖片)

馬料水香港中文大學內的誠明徑，一名女子今日(6日)下午4時39分被保安發現倒臥於紫霞樓對開空地，懷疑她從高處墮下。救護員趕至將女子送往威爾斯親王醫院搶救，惜最終不治。中大指，該校一名二年級本科生在校園內不幸離世，將為教職員、學生及死者家屬提供支援。

警調查兩宗墮樓案原因

另外，同日下午約4時50分，一名男子在香港科技大學學生宿舍一條行人天橋墮下，倒臥停車場，保安發現後即時報警，事主被送往將軍澳醫院後亦證實不治。警方經調查後相信，事主為22歲姓梁男學生，現場沒有遺書。警方正調查兩宗案件的墮樓原因。

香港科技大學表示，大學對此深感悲痛和惋惜，向其家人致以深切慰問，並將為他們提供適切協助，以及向大學師生提供情緒上的支援，又呼籲同學如感到情緒困擾，可隨時向學務長辦公室尋求協助，大學亦設有24小時心理輔導熱線服務有需要同學。

生命熱線（網上圖片）

生命熱線（網上圖片）

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222

生命熱線：23820000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：23432255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：28960000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：24667350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

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賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：http://www.openup.hk

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