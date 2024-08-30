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2024-08-30 14:24:13

珍惜生命｜元朗村屋男女租客失聯　業主拍門揭二人燒炭亡

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珍惜生命｜元朗村屋男女租客失聯　業主拍門揭二人燒炭亡

珍惜生命｜元朗村屋男女租客失聯　業主拍門揭二人燒炭亡

今日(30日)下午1時許，元朗舊墟酒街21號一間村屋的業主發現租客失去聯絡，上門拍門尋人未有回應，期間發現村屋大門緊鎖，擔心有人在屋內發生事故，報警求助。消防趕至現場，破門入屋後發現約60歲的一男一女倒臥屋中懷疑燒炭，當場證實不治，警員正於現場調查事件。據悉兩名死者為情侶關係，留下遺書尋短。

村屋管理人指，兩名死者租用單位屆廿年，月租約6,000元，男租客從事裝修，惟自1月起開始欠租，管理人表示理解裝修行業市況，加上他們已租用單位多年，沒逼得太緊，容許有錢才補交。最後一次與死者聯絡正是上周六商議延遲交租。

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管理人又指兩日前向樓上租客收租時，對方投訴地下層發出臭味，及後到涉事單位發現信箱信件無取，拍門及致電均無反應，於是決定報警。

生命熱線（網上圖片）

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