珍惜生命︱城大57歲判頭機房內上吊　尋死前曾問僱主何時出糧（更新）

男子被送院搶救

警方和救援人員接報後到場，為男子急救並由救護車送往明愛醫院搶救。警方沒有在現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定，現正繼續調查事件。

城大表示感到難過

城大回覆傳媒時表示，對事件表示難過。經了解後，大學確認有關人士為一個外判工程項目承辦商的合作夥伴，並非本校學生或教職員。大學有既定程序和機制處理外判工程事宜，正向相關承辦商了解事件。

判頭曾發短訊予僱主

據了解，事主為維修工判頭，昨日（24）上午7時半離家後再沒有回去。至晚上11時55分，事主向妻子（56歲）發短訊，表示感到生活有壓力，叮囑妻子照顧家人；其後又發另一訊息予僱主（55歲），詢問何時可以支付工資。