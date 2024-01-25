珍惜生命︱城大57歲判頭機房內上吊　尋死前曾問僱主何時出糧（更新）

城市大學一名男子上吊尋短！
城大一名男子上吊
今日（25日）早上9時19分，該名男子於九龍塘達之路香港城巿大學、李達三葉耀珍學術樓附近一機房內上吊，保安員發現後報警。
男子被送院搶救
警方和救援人員接報後到場，為男子急救並由救護車送往明愛醫院搶救。警方沒有在現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定，現正繼續調查事件。
城大表示感到難過
城大回覆傳媒時表示，對事件表示難過。經了解後，大學確認有關人士為一個外判工程項目承辦商的合作夥伴，並非本校學生或教職員。大學有既定程序和機制處理外判工程事宜，正向相關承辦商了解事件。
判頭曾發短訊予僱主
據了解，事主為維修工判頭，昨日（24）上午7時半離家後再沒有回去。至晚上11時55分，事主向妻子（56歲）發短訊，表示感到生活有壓力，叮囑妻子照顧家人；其後又發另一訊息予僱主（55歲），詢問何時可以支付工資。
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生命熱線：2382 0000
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撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
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「情緒通」精神健康支援熱線：18111
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