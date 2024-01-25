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2024-01-25 16:41:00

珍惜生命︱城大57歲判頭機房內上吊　尋死前曾問僱主何時出糧（更新）

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珍惜生命︱九龍塘城巿大學男子機房內上吊　保安員發現報警

珍惜生命︱九龍塘城巿大學男子機房內上吊，保安員發現報警。（資料圖片）

城市大學一名男子上吊尋短！

城大一名男子上吊

今日（25日）早上919分，該名男子於九龍塘達之路香港城巿大學、李達三葉耀珍學術樓附近一機房內上吊，保安員發現後報警。

（資料圖片）

男子被送院搶救

警方和救援人員接報後到場，為男子急救並由救護車送往明愛醫院搶救。警方沒有在現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定，現正繼續調查事件。

城大表示感到難過

 

城大回覆傳媒時表示，對事件表示難過。經了解後，大學確認有關人士為一個外判工程項目承辦商的合作夥伴，並非本校學生或教職員。大學有既定程序和機制處理外判工程事宜，正向相關承辦商了解事件。

判頭曾發短訊予僱主

據了解，事主為維修工判頭，昨日（24）上午7時半離家後再沒有回去。至晚上1155分，事主向妻子（56歲）發短訊，表示感到生活有壓力，叮囑妻子照顧家人；其後又發另一訊息予僱主（55歲），詢問何時可以支付工資。

生命熱線（網上圖片）

生命熱線（網上圖片）

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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