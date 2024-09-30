珍惜生命｜大埔女學生天橋徘徊欲輕生 港男主動開解救回一命 網民：好心有好報

一名男子近日路經大埔運頭塘時，發現一名女中學生在天橋徘徊10多分鐘，「最終自己都忍唔住」上前詢問，交談後該名女學生坦言因遭遇校園欺凌欲輕生；港男即時開解對方，最終讓其平復心情，挽回寶貴生命，其行為獲網民大讚「救人一命勝造七級浮屠，你好心會有好報」。
「本來我都諗住走，唔好理人咁多事」
該名大埔男網民上周六(9月26日)於Facebook群組「大埔 TAI PO」發文講述事件經過，指事發於9月27日下午，他路經大埔運頭塘，發現有一名年約十、四五歲的女生站在行人天橋，徘徊了十幾分鐘，直覺告訴自己，女生「好似想自殺」，他心理陷入頓時交戰，「本來我都諗住走，唔好理人咁多事」，但最終自己都忍唔住，上前詢問女生是否迷路，但交談後，女生主動向男子傾訴稱「喺學校唔開心俾人恰，想自殺」。得知原因後，港男即時開解對方，最後，女學生心情得平復，港男再將對方平安送回沙田，由父親接走。他事後感慨：「我真係覺得自己做咗件好事，真係希望而家啲細路唔好咁容易諗去自殺。」
網民盛讚「香港另一種美麗」
事主暖心舉動獲網民盛讚，感謝他及時救下了一條寶貴生命：「救人一命勝造七級浮屠，你好心會有好報」、「校園欺凌唔係講笑，真係影響一生，好彩遇到樓主你，希望妹妹可以過到呢關」、「有時學校屋企都幫唔到，外人反而仲幫到」、「俾佢發洩咗出嚟係好啲嘅」、「我唔覺得係多事，我經常提人拉返好背囊拉鍊，又提人小心銀包，雖然未必個個講唔該，但我提完人哋個心會舒服。多謝你幫個女仔，係香港另一種美麗。」、「多謝你同佢傾計，俾咗個「緩衝區」佢諗一諗。呢個好重要。」、「多謝你令到呢個社會無咁冷漠。」、「呢啲就真係正能量，希望大家都盡力去做好人同好事。」