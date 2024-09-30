珍惜生命｜大埔女學生天橋徘徊欲輕生 港男主動開解救回一命 網民：好心有好報

Facebook群組「大埔 TAI PO」網民盛讚事主救回女生一命

一名男子近日路經大埔運頭塘時，發現一名女中學生在天橋徘徊10多分鐘，「最終自己都忍唔住」上前詢問，交談後該名女學生坦言因遭遇校園欺凌欲輕生；港男即時開解對方，最終讓其平復心情，挽回寶貴生命，其行為獲網民大讚「救人一命勝造七級浮屠，你好心會有好報」。

「本來我都諗住走，唔好理人咁多事」 該名大埔男網民上周六(9月26日)於Facebook群組「大埔 TAI PO」發文講述事件經過，指事發於9月27日下午，他路經大埔運頭塘，發現有一名年約十、四五歲的女生站在行人天橋，徘徊了十幾分鐘，直覺告訴自己，女生「好似想自殺」，他心理陷入頓時交戰，「本來我都諗住走，唔好理人咁多事」，但最終自己都忍唔住，上前詢問女生是否迷路，但交談後，女生主動向男子傾訴稱「喺學校唔開心俾人恰，想自殺」。得知原因後，港男即時開解對方，最後，女學生心情得平復，港男再將對方平安送回沙田，由父親接走。他事後感慨：「我真係覺得自己做咗件好事，真係希望而家啲細路唔好咁容易諗去自殺。」