珍惜生命│女友上周去世 天水圍25歲男子USB線上吊亡（更新）

母親節前夕，天水圍25歲仔懷疑因情自殺，母親情緒激動送院。
父揭發事件 現場有遺書
事發在天水圍天恩邨恩翠樓，昨晚(11日)約11時45分，警方接獲上址一單位父親報案，指發現25歲劉姓兒子在單位以一條USB線上吊，父親隨即將兒子解下。
人員接報到場，兒子現場被證實死亡，警方在現場檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。至於47歲陳姓母親情緒激動，清醒被送往天水圍醫院治理。
曾向父傾訴女友之死打擊甚大
據了解，死者生前任職地盤工，與父母和胞妹一同居住十多年，關係融洽，與父親更無話不談。據悉，他有一名親密女友，怎料上周六（6日）女友不幸離世，令他痛心萬分、肝腸寸斷，曾向父親傾訴女友之死對他打擊甚大。疑太思念女友、不堪打擊，當日下午5時許與父親聊天後，返回房間，表面並無異樣，惟最終在晚上在深夜時分、於房間內用USB線上吊身亡，更留下「生無可戀」的悲傷遺書，寫道女朋友去世後他已經沒有甚麼可渴望。
其後父親見兒子在睡房毫無動靜，擔心下用後備鎖匙入房查看，赫見兒子於上窗框上自縊，父親連忙用剪刀剪斷電線及報警，可惜最終留下的只有桌上的一封遺書。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會/即時通：35122626
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