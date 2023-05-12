珍惜生命│女友上周去世 天水圍25歲男子USB線上吊亡（更新）

天水圍25歲仔疑因情上吊亡，母親情緒激動，被送往天水圍醫院治理。(資料圖片)

母親節前夕，天水圍25歲仔懷疑因情自殺，母親情緒激動送院。

父揭發事件 現場有遺書

事發在天水圍天恩邨恩翠樓，昨晚(11日)約11時45分，警方接獲上址一單位父親報案，指發現25歲劉姓兒子在單位以一條USB線上吊，父親隨即將兒子解下。

人員接報到場，兒子現場被證實死亡，警方在現場檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。至於47歲陳姓母親情緒激動，清醒被送往天水圍醫院治理。