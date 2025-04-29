珍惜生命｜學者倡校內設輔導員　冀減少學童自殺個案

學童自殺個案不時出現，現時中小學均設有駐校社工，有學者提議在此基礎上設校內輔導員，認為可與社工角色相輔相成，清楚分工。

民建聯今日舉行支援學童精神健康研討會，城市大學應用社會科學系副教授馮麗姝提到學童的心路歷程很特別，即使他們上學不開心，「轉校唔似轉工咁易，一嚟就6年，有啲學校一條龍甚至係12年」。她分享曾經有個案，有學生被網上欺凌，「將佢啲瘀嘢放晒上網同嗌花名」，該學生選擇轉校，怎料轉校第一天已經畀同學嗌「花名」。再次轉校，由港島轉至北區的學校也是同樣情況，她指網上資訊流通，難以逃避。不過，她引述數據顯示90%學童面對負面情緒時不願意尋求協助，以她處理的個案，學生很多時不會面對面談論負面情緒，多數只是發簡單訊息給朋友。