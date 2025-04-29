珍惜生命｜學者倡校內設輔導員　冀減少學童自殺個案

學童自殺個案不時出現，現時中小學均設有駐校社工，有學者提議在此基礎上設校內輔導員，認為可與社工角色相輔相成，清楚分工。
民建聯今日舉行支援學童精神健康研討會，城市大學應用社會科學系副教授馮麗姝提到學童的心路歷程很特別，即使他們上學不開心，「轉校唔似轉工咁易，一嚟就6年，有啲學校一條龍甚至係12年」。她分享曾經有個案，有學生被網上欺凌，「將佢啲瘀嘢放晒上網同嗌花名」，該學生選擇轉校，怎料轉校第一天已經畀同學嗌「花名」。再次轉校，由港島轉至北區的學校也是同樣情況，她指網上資訊流通，難以逃避。不過，她引述數據顯示90%學童面對負面情緒時不願意尋求協助，以她處理的個案，學生很多時不會面對面談論負面情緒，多數只是發簡單訊息給朋友。
建議校內增設輔導員
建議方面，馮麗姝指出現時學校和家庭避談生死教育，「屋企入面都係教死咗就死咗，唔好多講」。她提及很多人曾經想過想死，「但諗吓就算」。但學童或因缺乏生死教育，令他們甚至覺得「諗死好正向」，愈想愈深，以至計劃自殺。另外，現時中小學均設有駐校社工，不過馮麗姝認為社工現時疲於奔命「兩邊走」。她建議增設中小學常額輔導員，協助學生提升信心，發掘所長。一般學童擔心被標籤，馮麗姝認為輔導員會較容易令學童接受，「我睇輔導啫，係見姑娘、見姐姐，唔係睇精神科醫生」。
研討會上，精神健康諮詢委員會委員，香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監引述數據，每5個自殺學童有1個選擇在學校自殺，顯示令學生在校園中開心是很重要。他強調需完善家校合作，但提醒家長自身都有責任，「唔好覺得將仔女放喺學校，就只係學校嘅責任」。
倡提升學童抗壓力
立法會議員、社會服務聯會主席管浩鳴表示社工界很多時候是「盡做」，未必知道那些學童有困難，需依靠校方及家長轉介。他建議教育局加強課程設計，不止理論上，可透過課外活動提升學童的抗壓力。