珍惜生命｜學者指學童遺書揭受社運及疫情影響　提醒當子女沉迷打機不要拔電線

學童輕生個案增加，香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝在電台節目表示，根據一些學童遺書及研究顯示，受2019年反修例事件及新冠疫情影響，學童與家人及學校關係變得疏離，加上原本是傾談對象的老師及朋友離港，令學童遇困難時，未知如何求助。他尤其擔心在11月考試季節，情況會更加嚴重。
葉兆輝提醒家長，遇到子女沉迷打機時，不要生氣至要「拔電線」，形容打機是一些年輕人的「命根」，曾有一兩個個案在遇到這情況後出事。他呼籲家長發怒時應該「大家停一停，等一等」，先冷靜情緒，並形容「沒有問題的學童，只有問題的家長」，提醒不要將個人願望強加於孩子身上。
政府研設三層應急機制
政府研究設立三層應急機制以識別高危學生，當中包括由教師識別、政府為學校配對社工，以及醫管局優先處理嚴重個案。精神健康諮詢委員會委員陳友凱在另一電台節目說，當局在2016年已提出過類似措施，遺憾只是有短期作用，反映三層機制束手無策。他認為顯示即使有方案，亦不夠人手執行，只會在低層或第二層「塞車」，到第三層時學童情況已惡化。他認為最重要是各層必須要有足夠人手應對，不要讓個案情況惡化到最後才處理，同時應建立朋輩網絡支援，由基層開始做好。
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會：35122626
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