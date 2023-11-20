珍惜生命｜學者指學童遺書揭受社運及疫情影響　提醒當子女沉迷打機不要拔電線

學童輕生個案增加，香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝在電台節目表示，根據一些學童遺書及研究顯示，受2019年反修例事件及新冠疫情影響，學童與家人及學校關係變得疏離，加上原本是傾談對象的老師及朋友離港，令學童遇困難時，未知如何求助。他尤其擔心在11月考試季節，情況會更加嚴重。

葉兆輝提醒家長，遇到子女沉迷打機時，不要生氣至要「拔電線」，形容打機是一些年輕人的「命根」，曾有一兩個個案在遇到這情況後出事。他呼籲家長發怒時應該「大家停一停，等一等」，先冷靜情緒，並形容「沒有問題的學童，只有問題的家長」，提醒不要將個人願望強加於孩子身上。