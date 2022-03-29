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2022-03-29 13:00:00

珍惜生命｜富昌邨持刀男危站外牆　對峙2小時跳樓亡

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深水埗富昌邨附近。(網上截圖)

深水埗富昌邨附近。(網上截圖)

深水埗一名男子早上在單位外牆危站，與警方及消防對峙2小時後跳樓不治。

早上9時02分，警方接報指深水埗富昌邨富萊樓單位，有男子將雜物丟出窗外，警員到場後，發現單位內一名男子情緒激動地揮刀，其後更爬出窗外，危站外牆石壆，手扶晾衫架，消防在地下張開救生氣墊，並破門進入單位內，警方談判專家奉召到場協助游說。

「飛將軍」游繩而下   縱身躍下飛簷篷

雙方對峙約2小時至早上11時許，兩名「飛將軍」準備由樓上游繩而下拯救男子，惟遭男子發現，他竟一躍而下，「砰」的一聲，墮下1樓簷篷，救援人員隨即上前進行急救，惟事主證實當場死亡，消防其後將遺體抬落地下，警方正調查事件原因。

據了解，男事主64歲，獨居上址，有精神病紀錄。

珍惜生命。(網上圖片)

珍惜生命。(網上圖片)

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