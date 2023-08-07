珍惜生命｜將軍澳醫院56歲抑鬱症女病人倒臥病房外平台不治

將軍澳醫院發言人昨日(6日)公布一宗醫療風險警示事件，一名56歲患有抑鬱症的女病人，上周五(4日)晚上約11時，因服用過量藥物被送往將軍澳醫院急症室，及後轉送至內科病房留醫。由於病人有自殺傾向，醫護人員安排病人於靠近護士站的位置留醫，以便醫護人員密切監察其狀況。病人留院期間臨床情況及情緒穩定。

個案轉交死因裁判官跟進 昨日晚上7時15分，病人被發現擅自離開病房，醫院保安在醫院範圍搜索不果並報警。醫護人員通知病人家屬，但家屬未能聯絡病人。直至晚上9時05分，病房職員聽到巨響，發現病人倒臥在病房外平台，即時召喚急症室醫護人員到場搶救，惟病人延至晚上9時34分離世。將軍澳醫院對事件感到難過，向病人家屬致以深切慰問，並會為家屬提供所需協助和全力配合警方調查。有關個案會轉交死因裁判官跟進。將軍澳醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。