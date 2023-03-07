珍惜生命｜尖沙咀女子疑與夫電話爭拗後墮海　2青年合力救起

尖沙咀天星碼頭有人墮海，一名女子獲救送院。凌晨近2時，一名女子於尖沙咀天星碼頭墮海，幸獲兩名熱心青年跳海，及時將女事主救起，並無大礙，女事主由救護車送往伊利沙伯醫院治理；其中一名救人青年手部受輕傷，送院治理。
現場消息指，女事主37歲，事發前獨自在海傍徘徊，期間向幾名在海傍閒聊的青年借電話，言語間透露她與丈夫傾談，並流露疑似「道別」說話。幾名青年好言相勸，惟女事主未幾墮海。其中一名青年見狀隨即縱身落海施救；另有一名途經青年目睹亦跳海救人，兩名青年合力將女事主救回上岸，現場圍觀途人就兩青年英勇救人喝采。其中一名救人青年因救人手部受傷，與女事主同送院治理，另一名救人青年上岸後由救護員披上保溫氈保暖，但他的眼鏡卻已沉大海。據指，女事主報稱醉酒「跣腳」意外墮海，警方現正調查事件。
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