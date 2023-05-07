珍惜生命｜屯門3小時兩宗企圖自殺　親友及時發現送院治理

屯門今日(7日)3小時內發生兩宗企圖自殺案。藍地大街一間村屋的75歲女住戶，早上在單位內懷疑以絲巾上吊，其兒子早上近11時發現並報警求助。消防到場後將老婦解下，她其後昏迷被送往屯門醫院治理。警方接報到場後，在現場並無檢獲遺書。

及至中午12時許，山景邨景美樓一名56歲男住戶在單位內，懷疑服食藥物企圖自殺。警方接獲其朋友報案到場，消防破門進入該單位時，發現男子倒臥於該單位內，他昏迷被送往屯門醫院，其後回復清醒。

中年漢火炭貨倉燒炭亡

另外，一名50歲陳姓男子在火炭坳背灣街14號一個貨倉內企圖自殺，警方接獲其妻子報案後到場，消防破門發現陳氏倒臥於該貨倉內，旁邊有一盤燒過的炭，當場證實死亡。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。