珍惜生命｜屯門3小時兩宗企圖自殺　親友及時發現送院治理

屯門今日(7日)3小時內發生兩宗企圖自殺案。藍地大街一間村屋的75歲女住戶，早上在單位內懷疑以絲巾上吊，其兒子早上近11時發現並報警求助。消防到場後將老婦解下，她其後昏迷被送往屯門醫院治理。警方接報到場後，在現場並無檢獲遺書。
及至中午12時許，山景邨景美樓一名56歲男住戶在單位內，懷疑服食藥物企圖自殺。警方接獲其朋友報案到場，消防破門進入該單位時，發現男子倒臥於該單位內，他昏迷被送往屯門醫院，其後回復清醒。
中年漢火炭貨倉燒炭亡
另外，一名50歲陳姓男子在火炭坳背灣街14號一個貨倉內企圖自殺，警方接獲其妻子報案後到場，消防破門發現陳氏倒臥於該貨倉內，旁邊有一盤燒過的炭，當場證實死亡。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
- 香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
- 生命熱線：2382 0000
- 明愛向晴軒：18288
- 社會福利署：2343 2255
- 撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
- 東華三院芷若園：18281
- 醫管局精神健康專線：2466 7350
- 利民會/即時通：35122626
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