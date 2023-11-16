珍惜生命｜嶺大畢業典禮日　男學生伏屍宿舍後山疑墮斃

嶺南大學今日(16日)舉行畢業典禮，不過警方下午2時許接報指，在嶺大校園「南學生宿舍」後山位置，發現一名男子倒臥昏迷。警方救護員到場證實男子已不治，嶺大多位高層聞訊後相繼趕抵現場了解。現場消息指，他不排除由高處墮斃，其身份及意外原因仍在調查。嶺南大學學生會編輯委員會在其社交平台表示，事故期間學校保安在其中一座宿舍外一度拉起封鎖線，學生進出受阻，及後已解封。
嶺大對同學離世感悲痛
嶺大發言人表示，一名男學生於11月16日被發現在宿舍範圍輕生，大學對於有同學離世感到悲痛，學生事務處同事和輔導員正為因事件受困擾的學生提供情緒支援。嶺大重申，非常關注大學社群的精神健康，呼籲學生如遇情緒困擾或感到不安，應立即向輔導員或師長求助，如遇緊急情況，學生可致電24小時支援熱線2616 8866求助。
防止自殺求助熱線：
- 香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
- 生命熱線：2382 0000
- 明愛向晴軒：18288
- 社會福利署：2343 2255
- 撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
- 東華三院芷若園：18281
- 醫管局精神健康專線：2466 7350
- 利民會/即時通：35122626
- 賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」