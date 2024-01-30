珍惜生命｜廉署前執行處處長李俊生墮樓輕生 胡英明悼念：第一代反貪人員（更新）

胡英明悼念：第一代反貪人員

廉政專員胡英明今日（30日）發聲明表示，得悉前執行處處長李俊生辭世，深感悲痛及惋惜，向李俊生家人致以最深切的慰問。他指，李俊生於1974年加入廉署，是第一代反貪人員；於1996年至2010年任執行處處長期間，領導廉署打擊公私營機構貪污，並於1999年獲行政長官頒發香港廉政公署卓越獎章，對香港的反貪工作貢獻良多，向他深表敬意。他又指李俊生服務廉署逾35年，樂於分享經驗，與同事亦師亦友，深受愛戴。曾經與李俊生共事的廉署同事，均懷念他的睿智，及關懷下屬的領袖風範。