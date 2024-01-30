珍惜生命｜廉署前執行處處長李俊生墮樓輕生 胡英明悼念：第一代反貪人員（更新）

北角一名七旬老翁墮樓輕生，據指為廉署退休執行處長李俊生。
一名73歲老翁墮樓
星期日（28日）中午12時許，一名73歲姓李老翁於北角城市花園墮樓，倒臥於大廈對開地面。警方和救護員接報後到場，發現老翁已陷入昏迷，由救護車送往律敦治醫院搶救，可惜最終不治。
疑因照顧妻子患上情緒病
警方調查後相信老翁因為照顧妻子感到壓力，且患上情緒病，從寓所墮下輕生，死因有待驗屍確定。據了解，死者為廉政公署退休執行處處長李俊生。
胡英明悼念：第一代反貪人員
廉政專員胡英明今日（30日）發聲明表示，得悉前執行處處長李俊生辭世，深感悲痛及惋惜，向李俊生家人致以最深切的慰問。他指，李俊生於1974年加入廉署，是第一代反貪人員；於1996年至2010年任執行處處長期間，領導廉署打擊公私營機構貪污，並於1999年獲行政長官頒發香港廉政公署卓越獎章，對香港的反貪工作貢獻良多，向他深表敬意。他又指李俊生服務廉署逾35年，樂於分享經驗，與同事亦師亦友，深受愛戴。曾經與李俊生共事的廉署同事，均懷念他的睿智，及關懷下屬的領袖風範。
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