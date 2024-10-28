珍惜生命｜形容學童自殺是做傻事 　生命教育專家致歉

能仁專上學院上周五發布學童自殺調查，該院教授兼生命教育中心主任謝向榮指學生如果多想社會責任及家長期望，便不會「做傻事」。其言論引起爭議，謝向榮承認以「做傻事」形容確有不當，向受影響群眾致歉。

謝向榮回覆傳媒查詢時指，礙於發布會時間及報道篇幅所限，被節錄引述部分內容，容易造成誤會，對於引起公眾不安致歉。謝向榮指校方認同自殺成因眾多，因早前已有其他團體研究自殺原因，是次調查則以生命教育為重點，因此並未詳細剖析自殺成因，澄清並無將自殺歸因單一的想法。他承認所屬的生命教育中心仍有很多不足，當時旨在拋磚引玉，希望更多機構和專家共同為學生的美好將來出一分力。