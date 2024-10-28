珍惜生命｜形容學童自殺是做傻事 　生命教育專家致歉

能仁專上學院上周五發布學童自殺調查，該院教授兼生命教育中心主任謝向榮指學生如果多想社會責任及家長期望，便不會「做傻事」。其言論引起爭議，謝向榮承認以「做傻事」形容確有不當，向受影響群眾致歉。
謝向榮回覆傳媒查詢時指，礙於發布會時間及報道篇幅所限，被節錄引述部分內容，容易造成誤會，對於引起公眾不安致歉。謝向榮指校方認同自殺成因眾多，因早前已有其他團體研究自殺原因，是次調查則以生命教育為重點，因此並未詳細剖析自殺成因，澄清並無將自殺歸因單一的想法。他承認所屬的生命教育中心仍有很多不足，當時旨在拋磚引玉，希望更多機構和專家共同為學生的美好將來出一分力。
聯席發聲明譴責言論
關注學童自殺學生聯席昨午發聲明譴責謝向榮的言論，指他污名化學童自殺及精神健康問題，認為其言論暗示自殺是自私、不懂為他人設想。聯席成員楊鎧彤今早於電台節目解釋，將為他人設想的想法強加在有自殺念頭的學生，或有反效果。對於謝向榮呼籲學童多想想家長的看法，楊引述許多調查顯示，家庭因素長期是學生壓力來源的首3位，學童的壓力正正大多來自父母期望過高。被問到是否接受謝向榮的道歉，楊鎧彤認為重點並非她接受與否，而是應向學生以至大眾交代。
香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝在同一節目指，大家的出發點都是關心學童，但學童自殺可能就是為他人設想太多。他透露過往研究中，曾見過有學童在遺書中列出想了結生命的因素，最終認為支持的因素多於反對而放棄生命。他認為學童自殺成因繁多，看到他們有強烈的無助感，應反過來問作為老師及家長的成年人，是否有做得不足的地方。