珍惜生命｜患末期癌楊嘉驃公開脫髮照 分享化療經歷鼓勵同路人

現年28歲的港大舊生楊嘉驃（Gabriel）早前確診患上末期癌症試圖自殺不遂，繼早前向兒童癌病基金捐款80萬元後，近日為撒瑪利亞防止自殺會進行籌款，以支持該會的支援及輔導服務。他昨日（26日）分享自己因接受化療而導致脫髮的經驗，直言當時自己「帶著『抗癌勇士』的光環，在街上卻有『唔見得光』的感覺」。他希望透過分享這段化療的經歷，陪伴更多失去頭髮的同路人。

已返家休養的楊嘉驃在社交媒體以《點解我生得咁靚仔 但係要甩頭髮？》為題分享心路歷程，他公開一張去年因化療導致脫髮的照片，相片中他躺在病床上，掛着笑臉。他表示「很少人見過我光頭，因為我一直不想被人見到」，稱很多種化療都會導致脫髮，「這是一種不痛苦但困擾不少癌症病人的副作用」。