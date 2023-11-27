熱門搜尋:
張竹君 MC 社內相親 叱咤2023 朗然 尹光 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-27 15:02:25

珍惜生命｜患末期癌楊嘉驃公開脫髮照 分享化療經歷鼓勵同路人

分享：
患末期癌楊嘉驃公開脫髮照 分享化療經歷鼓勵同路人(楊嘉驃IG)

患末期癌楊嘉驃公開脫髮照 分享化療經歷鼓勵同路人(楊嘉驃IG)

現年28歲的港大舊生楊嘉驃（Gabriel）早前確診患上末期癌症試圖自殺不遂，繼早前向兒童癌病基金捐款80萬元後，近日為撒瑪利亞防止自殺會進行籌款，以支持該會的支援及輔導服務。他昨日（26日）分享自己因接受化療而導致脫髮的經驗，直言當時自己「帶著『抗癌勇士』的光環，在街上卻有『唔見得光』的感覺」。他希望透過分享這段化療的經歷，陪伴更多失去頭髮的同路人。

已返家休養的楊嘉驃在社交媒體以《點解我生得咁靚仔 但係要甩頭髮？》為題分享心路歷程，他公開一張去年因化療導致脫髮的照片，相片中他躺在病床上，掛着笑臉。他表示「很少人見過我光頭，因為我一直不想被人見到」，稱很多種化療都會導致脫髮，「這是一種不痛苦但困擾不少癌症病人的副作用」。

 

患末期癌楊嘉驃公開脫髮照 分享化療經歷鼓勵同路人(楊嘉驃IG) 患末期癌楊嘉驃公開脫髮照 分享化療經歷鼓勵同路人(楊嘉驃IG) 患末期癌楊嘉驃公開脫髮照 分享化療經歷鼓勵同路人(楊嘉驃IG) 患末期癌楊嘉驃公開脫髮照 分享化療經歷鼓勵同路人(楊嘉驃IG) 患末期癌楊嘉驃公開脫髮照 分享化療經歷鼓勵同路人(楊嘉驃IG) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃已經捐贈80萬元予香港兒童癌病基金。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃已經捐贈80萬元予香港兒童癌病基金。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片)

外出戴帽怕被人看出患癌症

他表示起初每次一碰便掉下數十條，「於是索性全部剷掉了」，自己特意買了頂很密實的帽子，上年有半年每天都戴著，在街上或餐廳，即使沒有人看着，即使是沒有惡意的目光，他也害怕被看出有癌症。有一次在主題樂園玩機動遊戲時被要求除帽，他明白除帽的原因，「卻非常尷尬和赤裸」。他知道沒有人歧視他，只是給自己的心魔影響。他坦言帶着「抗癌勇士」的光環，在街上卻有「唔見得光」的感覺，故今次特意分享這消失的半年，希望可陪伴失去頭髮的同路人。

Ad Block

楊嘉驃近日為撒瑪利亞防止自殺會進行眾籌款，他認為早前自殺獲救算是一個重生的機會，現時要盡量去學習懂得知足及感恩。他特別關注近期許多學童輕生的情況，他之前發帖表示，「今年有306名學童輕生，37人離世，平均年齡只有15.8歲。我自殺過，所以我明點解有人自殺。但當走上絕路時，其實可以有人幫。作為一個過來人，我希望為香港撒瑪利亞防止自殺會@sbhk.org.hk 籌款。129號或之前捐款$100或以上，我會自資印刷費及郵費，將印上我手繪圖案的明信片寄到你手上。」

Ad Block

截至今日（27日）下午2時許，籌款專頁有240人捐款，籌款額17.4萬元，遠高於他原定的1萬元目標。該專頁會在2024131日停止。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受