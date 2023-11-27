珍惜生命｜患末期癌楊嘉驃公開脫髮照 分享化療經歷鼓勵同路人

現年28歲的港大舊生楊嘉驃（Gabriel）早前確診患上末期癌症試圖自殺不遂，繼早前向兒童癌病基金捐款80萬元後，近日為撒瑪利亞防止自殺會進行籌款，以支持該會的支援及輔導服務。他昨日（26日）分享自己因接受化療而導致脫髮的經驗，直言當時自己「帶著『抗癌勇士』的光環，在街上卻有『唔見得光』的感覺」。他希望透過分享這段化療的經歷，陪伴更多失去頭髮的同路人。
已返家休養的楊嘉驃在社交媒體以《點解我生得咁靚仔 但係要甩頭髮？》為題分享心路歷程，他公開一張去年因化療導致脫髮的照片，相片中他躺在病床上，掛着笑臉。他表示「很少人見過我光頭，因為我一直不想被人見到」，稱很多種化療都會導致脫髮，「這是一種不痛苦但困擾不少癌症病人的副作用」。
外出戴帽怕被人看出患癌症
他表示起初每次一碰便掉下數十條，「於是索性全部剷掉了」，自己特意買了頂很密實的帽子，上年有半年每天都戴著，在街上或餐廳，即使沒有人看着，即使是沒有惡意的目光，他也害怕被看出有癌症。有一次在主題樂園玩機動遊戲時被要求除帽，他明白除帽的原因，「卻非常尷尬和赤裸」。他知道沒有人歧視他，只是給自己的心魔影響。他坦言帶着「抗癌勇士」的光環，在街上卻有「唔見得光」的感覺，故今次特意分享這消失的半年，希望可陪伴失去頭髮的同路人。
楊嘉驃近日為撒瑪利亞防止自殺會進行眾籌款，他認為早前自殺獲救算是一個重生的機會，現時要盡量去學習懂得知足及感恩。他特別關注近期許多學童輕生的情況，他之前發帖表示，「今年有306名學童輕生，37人離世，平均年齡只有15.8歲。我自殺過，所以我明點解有人自殺。但當走上絕路時，其實可以有人幫。作為一個過來人，我希望為香港撒瑪利亞防止自殺會@sbhk.org.hk 籌款。12月9號或之前捐款$100或以上，我會自資印刷費及郵費，將印上我手繪圖案的明信片寄到你手上。」
截至今日（27日）下午2時許，籌款專頁有240人捐款，籌款額17.4萬元，遠高於他原定的1萬元目標。該專頁會在2024年1月31日停止。