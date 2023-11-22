珍惜生命｜患末期癌楊嘉驃關注學童自殺　眾籌撒瑪利亞會2日內逾14萬元

被診斷患上末期胃癌及肝癌的28歲港大畢業生楊嘉驃(Gabriel)，早前捐出80萬元予香港兒童癌病基金，引起社會關注。他之前在社交網站透露，自己在抗癌期間曾經嘗試輕生，惟現已回家休養。Gabriel近日再在社交網站發文，表示今年有306名學童輕生，希望以過來人身分為香港撒瑪利亞防止自殺會籌款，目標1萬元，惟本報記者發現，短短兩日已有138人捐款，截至今日(22日)中午，已籌得逾14.5萬元，足足超過目標逾14倍。

楊嘉驃以「過來人」身分，在香港撒瑪利亞防止自殺會發起籌款。(楊嘉驃IG截圖)

「 我自殺過，所以我明點解有人自殺」

楊嘉驃在帖文中稱，他在今年10月嘗試輕生，當時無向任何人透露過，亦無尋求幫助，雖然有很多人陪伴他，但抑鬱症令他孤單地走上這條路，當時覺得自己「冇得揀」；但見到今年有360名學童輕生，有37人離世，平均年齡只有15.8歲，感到他們應尋求協助，坦言：「我自殺過，所以我明點解有人自殺。但當走上絕路時，其實可以有人幫。」

他說決定以「過來人」身分，在香港撒瑪利亞防止自殺會發起籌款，只要在12月9日或之前，捐款100元或以上，他會送上自己的繪圖並由好友設計的明信片。他又說，會自資印刷費及郵費，作為答謝市民支持。