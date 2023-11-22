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2023-11-22 14:02:58

珍惜生命｜患末期癌楊嘉驃關注學童自殺　眾籌撒瑪利亞會2日內逾14萬元

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末期患癌青年楊嘉驃關注學童自殺，短短2日為撒瑪利亞會籌款逾14萬元。(網上截圖)

末期患癌青年楊嘉驃關注學童自殺，短短2日為撒瑪利亞會籌款逾14萬元。(網上截圖)

被診斷患上末期胃癌及肝癌的28歲港大畢業生楊嘉驃(Gabriel)早前捐出80萬元予香港兒童癌病基金，引起社會關注。他之前在社交網站透露，自己在抗癌期間曾經嘗試輕生，惟現已回家休養。Gabriel近日再在社交網站發文，表示今年有306名學童輕生，希望以過來人身分為香港撒瑪利亞防止自殺會籌款，目標1萬元，惟本報記者發現，短短兩日已有138人捐款，截至今日(22日)中午，已籌得逾14.5萬元，足足超過目標逾14倍。

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楊嘉驃以「過來人」身分，在香港撒瑪利亞防止自殺會發起籌款。(楊嘉驃IG截圖)

楊嘉驃以「過來人」身分，在香港撒瑪利亞防止自殺會發起籌款。(楊嘉驃IG截圖)

我自殺過，所以我明點解有人自殺」

楊嘉驃在帖文中稱，他在今年10月嘗試輕生，當時無向任何人透露過，亦無尋求幫助，雖然有很多人陪伴他，但抑鬱症令他孤單地走上這條路，當時覺得自己「冇得揀」；但見到今年有360名學童輕生，有37人離世，平均年齡只有15.8歲，感到他們應尋求協助，坦言：「我自殺過，所以我明點解有人自殺。但當走上絕路時，其實可以有人幫

他說決定以「過來人」身分，在香港撒瑪利亞防止自殺會發起籌款，只要在12月9日或之前，捐款100元或以上，他會送上自己的繪圖並由好友設計的明信片。他又說，會自資印刷費及郵費，作為答謝市民支持。

生命熱線（網上圖片）

生命熱線（網上圖片）

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會/即時通：35122626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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