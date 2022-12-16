珍惜生命｜洪水橋48歲女疑炒燶股及情變　偕七旬父母及寵物犬燒炭亡

洪水橋發生倫常自殺案，一家三口死亡。凌晨零時許，據報當局接獲1名男子報案，指其居於田廈路田心村一幢村屋的親友失聯，懷疑在屋內企圖自殺。救援人員趕至現場，在涉案村屋內發現3名人士昏迷不醒，經檢查後證實3人均已明顯死亡，亦在屋內發現一隻死去的狗。據指現場發現燒過的炭，警方檢獲遺書，案件原報企圖自殺，現改列屍體發現，交元朗警區重案組接手跟進。

消息指，死者為一對72歲夫婦、及其1名48歲女兒。他們3人租住上址村屋地下單位。據知，他們一名親友於周三(14日)接獲該名女兒透露，近日因投資股票失利，欠下債務，同時因財務問題與男友分手而感到不愉快的訊息，昨晨致電他們，仍有回覆，及至昨晚失去聯絡，親友遂前往上址了解，無人應門，但嗅得燒炭的氣味，隨即報警求助。消防及救護到場時，發現室內有煙冒出，立即進入單位救人，在一個房間發現3名事主，惟已返魂乏術，同時在屋內發現一隻死去的寵物犬，現場留有遺書，警方正了解尋死原因。