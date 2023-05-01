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2023-05-01 18:00:07

珍惜生命｜深水埗匯璽女子疑抱幼童墮樓俱亡　警：沒發現遺書

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匯璽7座外牆疑被撞毀。(鍾式明攝) 匯璽有兩人墮樓身亡。(鍾式明攝)

【17:50更新：警方交代案情】

深水埗疑有人手抱幼童墮樓亡。今日(1日)早上約9時55分，警方接獲深旺道28號匯璽一名保安報案指，7座一名女子懷疑抱同一名幼童從高處墮下，倒臥屋苑平台。救護員接報到場後，證實兩人當場死亡，警方將案列作謀殺及自殺案處理。

深水埗警區助理指揮官(刑事)署理警司謝于毅交代案情指，早上接報有人發現一名女子和一名男童倒臥在大廈平台，救護員到場證實兩人不治。警方調查發現兩人身上有不同傷勢，包括骨折和跌傷，相信是墮樓造成。兩名死者事發時身穿T恤短褲，警方其後在事發單位找到身份證明文件，確定兩名死者分別為30歲中國籍女子及5歲中國籍男童，為母子關係，但沒有發現遺書。

謝于毅指會循死者的家庭狀況和精神狀態調查。(鍾式明攝)

謝于毅指會循死者的家庭狀況和精神狀態調查。(鍾式明攝)

丈夫事發時不在港

謝于毅透露，女死者已婚，與丈夫和兒子在涉事單位居住逾兩年，案發時丈夫並不在港，死者丈夫接獲警方聯絡後正趕回本港。他表示，將循死者家庭狀況和精神狀態調查，又稱死者為香港本地人，已在港居住一段時間，是一名家庭主婦，亦沒有社工正跟進其個案。至於墮樓時間，他指有居民在凌晨4、5時聽到一聲巨響，估算死者是在清晨墮樓。

珍惜生命(網上圖片)

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
  • 生命熱線：2382 0000
  • 明愛向晴軒：18288
  • 社會福利署：2343 2255
  • 撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
  • 東華三院芷若園：18281
  • 醫管局精神健康專線：2466 7350
  • 利民會/即時通：35122626
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