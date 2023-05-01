珍惜生命｜深水埗匯璽女子疑抱幼童墮樓俱亡　警：沒發現遺書

【17:50更新：警方交代案情】 深水埗疑有人手抱幼童墮樓亡。今日(1日)早上約9時55分，警方接獲深旺道28號匯璽一名保安報案指，7座一名女子懷疑抱同一名幼童從高處墮下，倒臥屋苑平台。救護員接報到場後，證實兩人當場死亡，警方將案列作謀殺及自殺案處理。 深水埗警區助理指揮官(刑事)署理警司謝于毅交代案情指，早上接報有人發現一名女子和一名男童倒臥在大廈平台，救護員到場證實兩人不治。警方調查發現兩人身上有不同傷勢，包括骨折和跌傷，相信是墮樓造成。兩名死者事發時身穿T恤短褲，警方其後在事發單位找到身份證明文件，確定兩名死者分別為30歲中國籍女子及5歲中國籍男童，為母子關係，但沒有發現遺書。

丈夫事發時不在港 謝于毅透露，女死者已婚，與丈夫和兒子在涉事單位居住逾兩年，案發時丈夫並不在港，死者丈夫接獲警方聯絡後正趕回本港。他表示，將循死者家庭狀況和精神狀態調查，又稱死者為香港本地人，已在港居住一段時間，是一名家庭主婦，亦沒有社工正跟進其個案。至於墮樓時間，他指有居民在凌晨4、5時聽到一聲巨響，估算死者是在清晨墮樓。