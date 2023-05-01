珍惜生命｜深水埗匯璽女子疑抱幼童墮樓 雙雙當場不治 警方：沒發現遺書

沒發現遺書 丈夫事發時不在港

【17:50更新：警方下午5時半交代案情】深水埗警區助理指揮官(刑事)署理警司謝于毅表示，警方今早約10時接獲報告，有人發現一名女子和一名男童倒臥在大廈平台，救護人員到場證實不治。警方調查發現，兩人身上有不同的傷勢，包括骨折和跌傷，相信是墮樓造成。當時兩名死者身穿T恤短褲，警方其後於事發單位找到身份證明文件，確定兩名死者分別為30歲中國籍女子及5歲中國籍男童，為母子關係，沒有發現遺書。

警方指女死者已婚，與丈夫和兒子在涉事單位居住超過2年，案發時丈夫並不在港，警方已與死者丈夫取得聯絡，正在回港。案件現列謀殺及自殺案，會循死者的家庭狀況和精神狀態調查。謝于毅補充，指死者為香港本地人，已在港居住一段時間，是一名家庭主婦，亦沒有社工正跟進其個案。至於墮樓時間，他指有居民在凌晨4、5時聽到一聲巨響，估算死者是在清晨墮樓。