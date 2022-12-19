珍惜生命｜淺水灣中年夫婦疑服藥後倒卧車內 癌末丈夫搶救不治 妻車內燒炭疑同尋死（更新）

【22:07更新】據指，事主夫婦分別姓吳（66歲）丈夫及姓鄺（62歲）妻子，居於中半山地利根德里一豪宅，聘有私人司機接載出入，吳患有末期胰臟癌，疑飽受病魔折磨。早上10時，吳在住所因不明原因陷入半昏迷狀態，吳妻與司機合力將吳扶上私家車，再叫司機駛至水灣南灣道咪錶停車場後，著司機先後行開，司機心覺有異及後折返，發現吳氏夫婦昏迷車內，通知吳的親屬協助報警。

警方及救護車到場送醫院搶救，吳已返魂乏術。西區警區重案組跟進調查，初步相信，吳妻在車內燒炭及服藥輕生。警方正調查吳的死因，以及吳妻自尋短見原因。

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【12:29更新】該名男子送院搶救後，最終不治。

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一對男女雙雙在車內昏迷，今日早上10時許，一輛車停泊在淺水灣南灣道1至61號咪錶位，該對男女倒卧於車內，有途人發現，連忙報警。警員接報趕至現場，發現該名男子一直昏迷不醒，將他送院搶救，女子則一度清醒，惟之後亦不省人事，獲一併送院搶救。警方不排除涉事男女曾經服藥，懷疑企圖自殺，正調查事故原因。