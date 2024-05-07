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2024-05-07 21:14:05

珍惜生命｜港大Ocamp非禮案脫罪男生 危坐校園 稱情緒低落

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港大有男子危坐平台。

港大有男子危坐平台。

港大今日(7日)有男子危坐。中午約12時半，警方接報指，一名年約20歲的青年在香港大學百周年校園賽馬會教學樓平台危坐，保安發現後立即報警。救援人員抵現場後，事主自行返回安全地方。事主稱並非自殺，只是情緒低落，隨後送往瑪麗醫院檢查，警方暫列「有人情緒受困」。據了解，事主為日前在港人Ocamp非禮案中脫罪的港大生鄧皓然。

港大護理系迎新營去年疑發生非禮事件，20歲「組爸」被指掃女新生腰側及「撩」其手臂。男被告否認非禮罪及普通襲擊罪，法官裁決時指難單以背影辨認被告，裁定2項罪名不成立。

昨晚討論區有自稱是「鄧皓然」的人撰文，談及事件對他的影響。文中提及因案件令他的身份被傳媒公開，不但名譽受損，與家人關係惡化及失去朋友，並且因壓力患上抑鬱而無奈休學，官司令他花光屋企積蓄，更萌輕生的念頭，「我試過捱落去，但係我真係好攰好攰喇」。
 

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222

生命熱線：23820000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：23432255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：28960000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：24667350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

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