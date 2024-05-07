珍惜生命｜港大Ocamp非禮案脫罪男生 危坐校園 稱情緒低落

港大今日(7日)有男子危坐。中午約12時半，警方接報指，一名年約20歲的青年在香港大學百周年校園賽馬會教學樓平台危坐，保安發現後立即報警。救援人員抵現場後，事主自行返回安全地方。事主稱並非自殺，只是情緒低落，隨後送往瑪麗醫院檢查，警方暫列「有人情緒受困」。據了解，事主為日前在港人Ocamp非禮案中脫罪的港大生鄧皓然。

昨晚討論區有自稱是「鄧皓然」的人撰文，談及事件對他的影響。文中提及因案件令他的身份被傳媒公開，不但名譽受損，與家人關係惡化及失去朋友，並且因壓力患上抑鬱而無奈休學，官司令他花光屋企積蓄，更萌輕生的念頭，「我試過捱落去，但係我真係好攰好攰喇」。

