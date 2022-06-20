珍惜生命｜灣仔男子通宵危坐晾衫架　持刀割頸失足墮氣墊送院

灣仔一名男子通宵危坐於住所窗外，更一度持刀割頸，最終失足墮樓，跌在救生墊上。

事發在昨日（19日）晚上11時許，一名中年男子在灣仔駱克道285至295A號高華大廈一個低層單位，他一度與10個月大的女嬰反鎖房內，其後持刀攀出外牆。警方及救援人員接報趕至，發現事主坐於晾衫架上，屋內有女親友扯著他的上衣。消防員立即在地面張開救生氣墊戒備；談判專家奉召協助到場，警員其後入屋救出房內女嬰。

晾衫架不勝負荷傾側

由於男子危坐的晾衫架不勝負荷傾側，他其後爬至毗鄰一個棚架上，並以利刀鎅頸自殘，刀上染有血迹。直至早上7時許，事主疑失足由棚架墮下，慶幸跌在救生氣墊上保命，消防員將他送院檢驗。據悉，事主疑有情緒問題，事件起因仍有待調查。