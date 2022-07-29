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2022-07-29 16:02:41

珍惜生命｜疑受網絡欺凌 天水圍18歲少女直播自殺身亡

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珍惜生命｜疑受網絡欺凌 天水圍18歲少女直播自殺身亡

一名天水圍18歲少女疑受網絡欺凌在網上直播自殺身亡。

天水圍一名18歲少女周二（26日）墮樓身亡。據了解，她生前在微博遭一群自稱「廁妹」的網民網絡欺凌，最終在網上直播輕生過程。死者母親已經報警，將蒐集證據提起訴訟。

事發在周二（26日）下午5時許，警方接獲天水圍天逸邨保安報案，指發現一名女子倒臥在停車場對開地下，懷疑她從高處墮下。警方接報後到場，證實女事主當場死亡。經調查後，證實女死者姓雷（18歲），據了解女死者有情緒病紀錄。

據了解，女死者的網名為「依奈」，為內地微博的匿名bot「康帕斯隔空喊話BOT」群組的成員。她在群組內不時被其他網民嘲諷，其中帶頭網暴的網民因發現她居住在天水圍，而且有傭人，開始以「仇富」為由欺凌她。在事發當日，雷姓少女在內地平台嗶哩嗶哩（B站）直播輕生過程。在事發後，亦有不少成員在群組內留下刻薄留言，引起輿論關注。隨後，涉事的匿名BOT因被舉報已消失，帶頭網暴的網民亦已刪除帳號。

死者母親已報警  正蒐集證據提起訴訟

「依奈」的朋友透過微博用戶「敬畏生死」發文稱，「依奈」的母親已經報警，目前正在蒐集證據，已經聯繫律師將要提起訴訟。不少內地網民希望可以募捐或提供經濟支援，但被用戶「敬畏死亡」婉拒。

「敬畏生死」指出，他和死者母親會靜待警方調查和法院判決，只希望「下一次有個女孩跌跌撞撞撲向生活時，接住他的是溫暖的懷抱」。目前已有當時參與網絡暴力的網民發文道歉並稱已連繫「依奈」家屬致歉。

 

防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會/即時通：35122626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

居住天水圍的18歲少女在網上直播輕生過程。

居住天水圍的18歲少女在網上直播輕生過程。

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