珍惜生命｜移英後生活壓力爆煲　27歲港女碩士生自殺亡

外媒報道，一名27歲移居英國倫敦的香港女碩士生，因無法應付當地高昂的生活開支和房租，懷疑壓力爆煲自殺身亡。

一名27歲移居英國的香港女碩士生Yee-King Ho，因無法應付當地高昂的生活開支，懷疑壓力爆煲自殺身亡。(網上圖片)

出現 「失眠」及「脫髮」問題

死者名叫Yee-King Ho，洋名Fion。據英國《每日鏡報》報道，她2017年在香港一家大學取得亞洲與國際研究學士學位，2019年於日內瓦修畢碩士，回港後她在香港紅十字會擔任國際救濟服務幹事。她去年4月移居至英國倫敦生活，在里士滿(Richmond)以每月900英鎊與人合租一個「不衛生」的單位，隨後面臨巨大的生活壓力，包括購買食物以及支付房租，出現「失眠」及「脫髮」問題(battling insomnia, losing hair)。

去年11月3日，她未如常到任職的慈善機構上班，亦沒接電話，其身處香港的兄弟Tommy請她的同屋租客了解她的情况，發現她倒斃屋內。

死因 裁判官形容女死者 「聰明」及「滿腔熱忱」

當地死因庭裁定她「死於自殺」(was listed as a suicide)。死因庭引述她兄弟Tommy稱，Fion曾在去年9月時向他透露，自7月以來就擔心收入不足以應付在英國的開支，包括每月900英鎊房租，又因為住所衛生條件和工作表現差，收入不足需要節衣縮食。

裁判官說，對於像Fion一樣人士的遭遇感到遺憾(so sorry)，又形容Fion是「聰明」及「滿腔熱忱」(intelligent, dedicated)的年輕女士，正是英國極歡迎的高端人才例子，認為世界是一個非常遺憾的地方，因為沒有幫助有需要的人。