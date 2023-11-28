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2023-11-28 13:01:54

珍惜生命｜稱解決學童自殺需社會共同努力　李家超：無單一靈丹妙藥

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李家超表示，解決學童自殺問題「並無單一靈丹妙藥」，需社會共同參與。(資料圖片/中通社)

本港學童自殺個案接連發生，今年首10個月，至少有27宗懷疑學童自殺個案，超出過去3年的全年數字。行政長官李家超今(28日)在行會前表示，政府高度關注事件，並將盡最大能力解決問題，有跡象表明本港青少年面臨學業和社交等壓力，加上經歷3年疫情，需要有適切協助，包括政府多舉辦訓練營等活動，強調「並無單一的靈丹妙藥(no single panacea)可以解決問題」，需要多方共同努力，由政府主導，全社會積極參與。

正尋找方法及早識別有需要學童

李家超指，就青年自殺問題，每個人都可以發揮自己促進心理健康方面的作用，如青少年有需要可向朋友、親戚、鄰居等尋求諮詢援助，而政府亦會在青少年需要幫助時提供協助，政府正尋找不同方式來協助學生，例如及早識別有需要學童，以便政府為其提供正確的諮詢和幫助，並將有需要個案轉介給專家，包括社工、學校教育顧問及合適的心理醫生。

他續指，已增加學校資源，並會提高整體心理健康水平，包括提供預防計劃，提高教師、家長及其他教育行業從業員的防範意識，同時政務司副司長已協調包括教育局、福利局和醫衛局，以便政府查看可用信息，包括警察提供的資訊他亦建議增加促進青少年心理健康的活動，例如紀律訓練和職業發展等

生命熱線（網上圖片）

生命熱線（網上圖片）

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會/即時通：35122626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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