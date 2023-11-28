珍惜生命｜稱解決學童自殺需社會共同努力　李家超：無單一靈丹妙藥

本港學童自殺個案接連發生，今年首10個月，至少有27宗懷疑學童自殺個案，超出過去3年的全年數字。行政長官李家超今(28日)在行會前表示，政府高度關注事件，並將盡最大能力解決問題，有跡象表明本港青少年面臨學業和社交等壓力，加上經歷3年疫情，需要有適切協助，包括政府多舉辦訓練營等活動，強調「並無單一的靈丹妙藥(no single panacea)可以解決問題」，需要多方共同努力，由政府主導，全社會積極參與。

正尋找方法及 早識別有需要學童

李家超指，就青年自殺問題，每個人都可以發揮自己促進心理健康方面的作用，如青少年有需要可向朋友、親戚、鄰居等尋求諮詢援助，而政府亦會在青少年需要幫助時提供協助，政府正尋找不同方式來協助學生，例如及早識別有需要學童，以便政府為其提供正確的諮詢和幫助，並將有需要個案轉介給專家，包括社工、學校教育顧問及合適的心理醫生。

他續指，已增加學校資源，並會提高整體心理健康水平，包括提供預防計劃，提高教師、家長及其他教育行業從業員的防範意識，同時政務司副司長已協調包括教育局、福利局和醫衛局，以便政府查看可用信息，包括警察提供的資訊。他亦建議增加促進青少年心理健康的活動，例如紀律訓練和職業發展等。