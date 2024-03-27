珍惜生命｜筆架山七旬婦鎅頸昏迷　揭老翁倒斃屋內　警列「謀殺」及「企圖自殺」（更新）

九龍塘筆架山豪宅發生命案。今日（27日）凌晨4時許，警方接獲一名女傭報案，指位於筆架山道22至24號榮光第一個單位內，發現其七旬女僱主鎅手及鎅頸企圖自殺。

男死者遭人用膠紙封口鼻

救護員趕至現場，發現71歲老婦陷入昏迷，隨即為她進行急救，再由救護車送往明愛醫院急救，再轉送瑪嘉烈醫院治療。救援人員同時揭發，單位內有一名84歲老翁不省人事，於凌晨4時50分被證實明顯死亡，警方封鎖現場展開調查，初步調查相信男死者遭人用膠紙封着口鼻，兩名女親屬到場協助警方調查，其後乘車離開。警方今晨將案件列作「謀殺」及「企圖自殺」處理，由九龍城警區重案組跟進。

老婦曾透露無力照顧丈夫

警方經調查後，案件內情曝光，消息指，84歲老翁與71歲老婦分房而睡，而太太於兩周前曾透露擔心她無能照顧丈夫，因而想自殺。據悉至今日凌晨，女傭到老翁房間協助更換尿布，惟打開房門後發現他躺在床上，口和鼻貼着膠紙，而太太則躺在地上，旁邊有一把刀且帶有血迹。女傭大驚告知另一傭工報案。