珍惜生命｜筆架山老翁倒斃屋內 七旬婦鎅頸昏迷 婦涉嫌謀殺被捕（更新）

九龍塘筆架山豪宅發生命案。今日（27日）凌晨4時許，警方接獲一名女傭報案，指位於筆架山道22至24號榮光第一個單位內，發現其七旬女僱主鎅手及鎅頸企圖自殺。
男死者遭人用膠紙封口鼻
救護員趕至現場，發現71歲老婦陷入昏迷，隨即為她進行急救，再由救護車送往明愛醫院急救，再轉送瑪嘉烈醫院治療。救援人員同時揭發，單位內有一名84歲老翁不省人事，於凌晨4時50分被證實明顯死亡，警方封鎖現場展開調查，初步調查相信男死者遭人用膠紙封着口鼻，兩名女親屬到場協助警方調查，其後乘車離開。警方今晨將案件列作「謀殺」及「企圖自殺」處理，由九龍城警區重案組跟進。警方晚上表示，該名71歲女子涉嫌謀殺被捕。
老婦曾透露無力照顧丈夫
警方經調查後，案件內情曝光，消息指，84歲老翁與71歲老婦分房而睡，而太太於兩周前曾透露擔心她無能照顧丈夫，因而想自殺。據悉至今日凌晨，女傭到老翁房間協助更換尿布，惟打開房門後發現他躺在床上，口和鼻貼着膠紙，而太太則躺在地上，旁邊有一把刀且帶有血迹。女傭大驚告知另一傭工報案。
民建聯立法會議員李世榮回應指，今次事件疑是以老護老而「壓力爆煲」，對事件感到痛心，認為一宗都嫌多。社署現在南區和荃灣區「先行先試」，透過關愛隊上門探訪，識別有需要的照顧者。李世榮表示照顧者的需求殷切，問題迫在眉睫，需要「急市民所急」，應加快擴展服務至全港18區。
本身是社工的議員林素蔚指事件令她痛心疾首，她認為政府支援「到喉不到肺、治標不治本」，照顧者服務出台後，仍不停看到慘劇發生。她批評政府持官僚主義，各政策局應有機制識別社區內的高危個案。
對於今次慘劇發生在豪宅，社會福利界議員狄志遠表示這類事件和經濟環境無關，大家均會面對困難。他反而擔心中產人士或在事業上取得一定成就，因自尊心過高而拒絕尋求協助。狄志遠擔心事件是冰山一角，陸續發生慘劇會成為香港無法承受的現象。他批評政府只是「修修補補」、藥石亂投，促請重整現有的照顧者服務。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222
生命熱線：23820000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：23432255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：28960000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：24667350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：http://www.openup.hk