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2024-01-29 16:19:00

珍惜生命｜紅磡斬人搶劫案41歲巴籍主腦　赤柱監獄自殺亡

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珍惜生命｜赤柱監獄一名41歲在囚男子今早自殺身亡。(資料圖片)

珍惜生命｜赤柱監獄一名41歲在囚男子今早自殺身亡。(資料圖片)

懲教署表示，今早(29日)5時06分，懲教人員發現赤柱監獄一名41歲男性還押在囚人士在囚室內用床單繫於窗口鐵柵上吊自殺，其後送院搶救後無效，證實死亡，署方已將事件通知警方，死因裁判法庭亦將進行死因研訊。據了解，死者為當年紅磡街頭搶劫中，導致兩名運送巨款的珠寶公司職員受傷的巴籍主腦。

原定今高院聽判刑   同黨判囚13年

2018年紅磡街頭發生搶劫多名南亞漢趁兩名珠寶公司職員運送巨款時，當街用利刀斬傷職員的腳部，並搶去總值約651萬港元的現金及支票。其後警方先後拘捕多名南亞漢，包括今早自殺身亡的男子Mehmood Arshad(41)及Gurung Royal(24歲)，他們均來自巴基斯坦。其中首被告為案中主腦，兩人同被控一控搶劫，而次被告另涉一項有意圖而傷人。原本兩人今在高等法院進行求情及聽取判刑，惟庭上透露，正還押的首被告今早被證實去世。

至於次被告，暫委法官游德康判刑時指，本案至少涉及5人犯案，而次被告作為其中一名襲擊者，行為冷血，由於另外兩同案被告均被判監13年，認同辯方求情所指不應高於13年，最終就兩罪判次被告入獄13年。

生命熱線（網上圖片）

生命熱線（網上圖片）

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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