珍惜生命｜紅磡斬人搶劫案41歲巴籍主腦　赤柱監獄自殺亡

懲教署表示，今早(29日)5時06分，懲教人員發現赤柱監獄一名41歲男性還押在囚人士在囚室內用床單繫於窗口鐵柵上吊自殺，其後送院搶救後無效，證實死亡，署方已將事件通知警方，死因裁判法庭亦將進行死因研訊。據了解，死者為當年紅磡街頭搶劫案中，導致兩名運送巨款的珠寶公司職員受傷的巴籍主腦。

原定今高院聽判刑 同黨判囚13年

2018年紅磡街頭發生搶劫案，多名南亞漢趁兩名珠寶公司職員運送巨款時，當街用利刀斬傷職員的腳部，並搶去總值約651萬港元的現金及支票。其後警方先後拘捕多名南亞漢，包括今早自殺身亡的男子Mehmood Arshad(41歲)及Gurung Royal(24歲)，他們均來自巴基斯坦。其中首被告為案中主腦，兩人同被控一控搶劫罪，而次被告另涉一項有意圖而傷人罪。原本兩人今在高等法院進行求情及聽取判刑，惟庭上透露，正還押的首被告今早被證實去世。

至於次被告，暫委法官游德康判刑時指，本案至少涉及5人犯案，而次被告作為其中一名襲擊者，行為冷血，由於另外兩同案被告均被判監13年，認同辯方求情所指不應高於13年，最終就兩罪判次被告入獄13年。