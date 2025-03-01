珍惜生命｜聖保羅書院學生內地交流期間疑自殺身故　校方：師生深表難過 (更新)

聖保羅書院一名中五學生，在杭州參加交流活動時死亡。校方確認事件，指全校師生深表婉惜及難過。消息指，初步調查發現該名中五學生是上吊自殺，仍待進一步調查。

《am730》向聖保羅書院查詢，校方確認一名中五學生不幸離世，不過指不方便透露事發日期、原因等，而全校師生對此都感到難過。聖保羅書院於今日凌晨1時更新社交平台Facebook專頁的封面圖片，將相片轉為黑色。校方其後發表新聞稿，指該校一名中五學生在2月28日身故，又稱事件正在調查，現階段不宜作任何揣測，冀各界給予空間檢處理事件。校方又指，已即時啟動危機處理小組，教育心理學家、社工及輔導人員會繼續為有需要同學和教師提供輔導，協助他們疏導情緒。

教育局交代該校於上月下旬安排學生參與公民與社會發展科內地交流考察，行程一直順利進行，但發生不幸事件令人十分惋惜。事發後，教育局隨團人員已立即為該校提供支援，而學校亦立即啟動危機處理小組跟進事件。香港特區駐滬辦人員即時前往當地，一同留守為家屬提供協助。考察團回港後，教育局教育心理學家、學校領導、輔導教師和學校社工隨即為師生及家長提供輔導和支援。

教育局表示，校方已向家長發信交代事件，並會舉行特別班主任課，為有需要的學生提供進一步輔導。現階段希望各界人士諒解學校和保護學生，給予空間處理事件，渡過難關。教育局會繼續與學校保持聯繫，提供適切的協助。由於事件仍在調查中，現階段不宜評論。因為事件並不涉及考察活動行程，其他考察團不受影響。