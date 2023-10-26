珍惜生命｜聖言中學男生校內墮樓不治 校方：即時為全校提供輔導(更新)

今日（26日）下午1時42分，牛池灣新清水灣道38號聖言中學，職員報案稱一名男學生昏迷倒地。救援人員到場經檢驗，證實該名男學生已當場不治。警方初步懷疑他由高處墮下，正調查事件原因。

有兩名疑為死者親友的女子趕到學校了解事件時情緒悲傷，其中一人傷心痛哭，需旁人安慰。

聖言中學指，一名學生中午被發現倒臥在校內地下，其後證實身亡。全校師生都極為難過和悲痛。學校已即時啟動危機處理小組，並透過班主任把這件不幸事件通知學生。學校教師、社工/輔導人員及教育心理學家已即時為各同學提供輔導，協助他們疏導情緒。校方亦已發出家長信，請家長在未來數星期留意子女的情緒，給予適切的關心和安慰，並請家長與校方保持聯絡，以便及早提供協助。

教育局回覆傳媒查詢，指對事件感十分難過，已即時向有關學校提供支援。有關學校已啟動危機處理小組跟進事件，為有需要的學生及教職員提供輔導服務。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，以提供適切的支援和協助。