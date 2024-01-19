珍惜生命｜聯合醫院患骨髓瘤男病人　疑肩帶纏頸輕生

聯合醫院公布一宗醫療風險警示事件，一名55歲男病人昨日下午被發現頸部被斜揹袋肩帶纏繞，失去意識。醫護人員發現後立即移除肩帶並為病人進行搶救，並即時報警及同時通知病人家屬。病人其後證實已經不治。警方到場調查，沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據指，病人懷疑受健康問題困擾，不排除為此尋短。
院方表示，這名男病人患有骨髓瘤，自本月12日起入住聯合醫院內科病房。留院期間，臨床情況穩定。醫護人員昨日下午約2時10分曾與病人溝通，當時病人並無異樣。到下午2時35分準備為病人量血壓時，發現病人頸部被斜揹袋肩帶纏繞，並失去意識。醫護人員立即移除肩帶並為病人進行搶救，並即時報案及同時通知病人家屬。病人延至下午3時35分離世。院方說，對事件感到難過，向病人家屬致以深切慰問，並會為家屬提供所需協助和全力配合警方調查。有關個案已轉交死因裁判官跟進。
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