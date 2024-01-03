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2024-01-03 12:45:33

珍惜生命｜衞生署學生健康檢查：3.7%中學生過去1年有計劃自殺

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珍惜生命｜衞生署學生健康檢查：3.7%中學生過去1年有計劃自殺

珍惜生命｜衞生署學生健康檢查：3.7%中學生過去1年有計劃自殺

衞生署今日公布學生健康服務周年健康檢查服務的主要結果，中學生計劃自殺或曾試圖自殺的比率較高，分別為3.7%及1.6%。

在上學年，共有233,000名小學生及97,000名中學生到學生健康服務中心接受周年健康檢查。因心理及行為問題而需要轉介到健康評估中心、專科診所或其他機構的學生比率由2018至19學年的1.1%上升至上學年的1.8%。學生健康服務中心於上學年收集到訪學生的自我評估問卷顯示，在過往1年內有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率分別為2.8%及1.3%。學生健康服務中心及健康評估中心的醫護人員，已加強留意學生的情緒及心理健康需要，並會為學生提供個別輔導及建議。

另外，數據顯示學生（特別是低年級的小學生）的視力近年有所下降。需要配戴矯視工具的小一學生由2015至16學年至2019至20學年均維持平穩在11%，但於2020至21學年上升至15%，並一直維持至上學年。中小學生需轉介至學生健康服務的視光師作進一步視力評估（包括未能通過視力測試）的整體比率，亦由2018至19學年的9.4%升至2020至21學年的16.7%，然後於上學年輕微回落至13%。

數據亦顯示，小學生及中學生的超重（包括肥胖）檢測率於上學年持續高企。在新冠疫情前，兩組學生於2018至19學年的檢測率分別為17.4%及19.9%，於2021至22學年分別上升至20.6%及22.1%，其後於上學年分別輕微回落至19.5%及20.5%。衞生署指新冠疫情期間，學校停課、網上授課、戶外體能活動減少，以及使用屏幕時間增多，均增加了學生超重／肥胖和視力下降的風險。

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防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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