珍惜生命｜衞生署學生健康檢查：3.7%中學生過去1年有計劃自殺

衞生署今日公布學生健康服務周年健康檢查服務的主要結果，中學生計劃自殺或曾試圖自殺的比率較高，分別為3.7%及1.6%。

在上學年，共有233,000名小學生及97,000名中學生到學生健康服務中心接受周年健康檢查。因心理及行為問題而需要轉介到健康評估中心、專科診所或其他機構的學生比率由2018至19學年的1.1%上升至上學年的1.8%。學生健康服務中心於上學年收集到訪學生的自我評估問卷顯示，在過往1年內有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率分別為2.8%及1.3%。學生健康服務中心及健康評估中心的醫護人員，已加強留意學生的情緒及心理健康需要，並會為學生提供個別輔導及建議。