珍惜生命｜觀塘男子疑不堪滲水困擾墮樓亡　滲水辦：濕度未達35%未能跟進

【22:07更新：加入滲水辦回應】

觀塘有住戶疑不堪單位滲水問題困擾，留下遺書後墮樓亡。警方今日(2日)凌晨2時59分接獲祥和苑和通閣一名女子報案，指在單位發現其59歲王姓丈夫的遺書，卻不見其身影。警員接報到場發現單位廚房窗被打開，其後趕至平台發現男事主昏迷倒臥，惜由消防員救下送聯合醫院搶救後返魂乏術；其死因有待驗屍後確定。

據報滲水問題令死者心情難平

據報，死者所居單位的客廳牆身去年開始滲水，他向相關部門反映後問題一直未有解決，因而大受困擾。消息指，死者遺書內容大致說明因滲水問題導致情緒難以平伏、十分痛苦。

滲水辦曾派員到訪單位調查

滲水投訴調查聯合辦事處回應查詢指，去年6月接獲一宗與涉事單位有關的投訴後，滲水辦人員遂到訪單位調查，結果發現投訴所指位置濕度低於35%，因此按既定機制未能繼續跟進，並在同年7月把結果通知投訴人。

滲水辦今年2月接獲該單位另一宗關於懷疑外牆漏水的投訴，由於外牆雨水滲漏並非聯辦處職權下可處理範疇，人員已向投訴人解釋並把個案轉介隸屬房屋局常任秘書長辦公室的獨立審查組跟進。滲水辦續指，獨立審查組接獲轉介後已立即聯絡投訴人，並獲投訴人告知該大廈外牆維修已經完成，因此要求審查組毋須跟進。