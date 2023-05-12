珍惜生命｜跟車工人稱不適須落車休息跳橋亡 14歲兒子上周離世（更新）

一名54歲的跟車工人跳汀九橋墮海身亡！今日下午1時許，該名姓李工人坐著一輛5.5噸的貨車，沿汀九橋往屯門方向行駛，途中向司機表示不適想嘔，需要休息，於是司機將車停在一旁，他遂「落車抖抖」，怎料其後突然躍身一跳墮海。

水警及消防接報後趕往現場海面搜索，最終在橋底尋獲工人的屍體，消防輪將其撈起，並送到荃灣西碼頭移上岸。

死者曾搜索過跳橋自殺資料

據悉，死者為一名貨車司機，從事運送床褥工作多年。當日早上開工時，曾向老闆透露身體不適，不適合駕車，老闆遂安排他跟車工作。消息指，他已婚並育有一子，惟其14歲兒子上周因腦中風猝然離世，他一直情緒低落。警方其後在死者手提電話內得知，死者曾搜索過跳橋自殺的資料，相信死者因兒子去世一事生萌輕生念頭。案件交由荃灣警區雜項調查隊跟進。