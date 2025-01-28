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2025-01-28 15:00:00

珍惜生命｜迪欣湖焦屍案初步相信為自殺 死者為31歲內地人（更新）

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迪欣湖發現焦屍。

迪欣湖發現焦屍。

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【28/1更新】周日（26日）迪欣湖發現焦屍案，經警方連日追查，及於不同地區翻查閉路電視並向商戶或商鋪進行查問，初步相信死者為一名31歲內地男子，於案發前5日（21日）持雙程證來港。警方表示，發現他時身旁有一個打火機，不排除為自殺，正設法聯絡死者親友以了解更多詳情。案件交由新界南總區重案組跟進。而迪欣湖活動中心官方網頁顯示，今日（28日）仍然暫停開放，直至另行通告。

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大嶼山迪欣湖昨日（26日）驚現焦屍。今日（27日）早上9時許，多輛警車停在園內，據了解警犬亦到場協助搜證。警方仍然調查死者身分，包括性別和年齡等。據了解，死者初步相信為自殺，惟其身份仍未明，死因亦待驗屍後確定。

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迪欣湖活動中心暫停開放

迪欣湖活動中心官方網頁今日顯示，迪欣湖活動中心將暫停開放，直至另行通告。

事發於昨日（26日）下午3時35分，消息指，一對夫婦於迪欣湖內一處山坡見到樹底有一具焦屍，其小腿以上已被燒至面目全非，連忙通知迪欣湖活動中心職員報警。警方及消防接報後到場，在岸邊發現一具屍體，有燒焦痕跡。警方將案件列作「屍體發現」處理，並派員在園內近便利店翻看閉路電視了解，機動部隊人員及便衣探員到場，死者身份及死因至今未明。

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