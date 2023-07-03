珍惜生命｜過去3年71名中小學生疑自殺亡　教育局：受疫情影響稍升

教育局向立法會教育事務委員會提交有關「為有精神健康需要的學生提供的支援」的文件，指過去3年(2020至2022年)期間，全港中小學向局方匯報的學生懷疑自殺身亡個案分別有21、25及25宗，形容數字稍有上升，估計是受疫情影響所致。局方指，已從不同層面入手，積極加強對學生精神健康的支援，協助學生適應復常後的校園生活。

稱 已積極加強支援學生適應復課

教育局稱，一直要求中、小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，以便知悉情況和及早向有關學校提供合適的專業支援，過去3年，全港中小學匯報共71宗學生懷疑自殺身亡個案，局方已不同層面積極加強對學生精神健康的支援，若出現學生自殺身亡的個案，無論是否在校內發生，學校須通知教育局，以便即時安排專業人員到校支援，並須按教育局指引馬上啟動學校危機處理小組，就自殺事件評估其影響，並制訂合適的危機處理計劃和作出適當的安排，為受影響的師生和家長提供適切的介入和支援服務。

當局表示，希望更全面推廣學生精神健康及推行預防學生自殺的工作，建立支援網絡及營造接納、關愛文化，包括與賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」協作，設立24小時的支援平台，利用電話、社交媒體及不同訊息工具，幫助受情緒困擾的學生；同時為加強學生的適應力及抗逆力，逐步適應恢復全日面授課堂，更於本年1月推出「校園復常‧好精神」專頁及舉辦網上研討會，幫助學生儘快重拾正常的學習及社交生活等等。