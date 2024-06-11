長沙灣有人高處墮下，一名男子身亡。昨晚約8時半，警方接獲有人報警，指一名男子在麗閣邨麗蘭樓梯間圍欄邊沿危站，消防到場張開氣墊，正合力將氣墊搬往麗蘭樓對出期間，事主由高處墮下，昏迷倒臥地上。救援員立即將事主送往明愛醫院搶救，惟最終證實死亡。

趁消防移動氣墊墮樓亡

警方證實死者為姓冼52歲男子，檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。案件由「有人在危險位置」改列作「自殺」跟進。據了解，死者為荃灣警區警署警長，有情緒病記錄。