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2024-06-11 13:52:39

珍惜生命｜長沙灣麗閣邨52歲男墮樓不治 據報為荃灣警區警署警長(更新)

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長沙灣麗閣邨危站，消防移近氣墊期間墮樓不治。(網上截圖)

長沙灣麗閣邨危站，消防移近氣墊期間墮樓不治。(網上截圖)

長沙灣有人高處墮下，一名男子身亡。昨晚約8時半，警方接獲有人報警，指一名男子在麗閣邨麗蘭樓梯間圍欄邊沿危站，消防到場張開氣墊，正合力將氣墊搬往麗蘭樓對出期間，事主由高處墮下，昏迷倒臥地上。救援員立即將事主送往明愛醫院搶救，惟最終證實死亡。

趁消防移動氣墊墮樓亡

警方證實死者為姓冼52歲男子，檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。案件由「有人在危險位置」改列作「自殺」跟進。據了解，死者為荃灣警區警署警長，有情緒病記錄。

當消防移動氣墊接近時，男子由高處墮下。(網上截圖) 當消防移動氣墊接近時，男子由高處墮下。(網上截圖)

網上片段顯示，一名街坊在麗閣邨寓所向窗外拍攝，消防員在麗蘭樓對開，並打開氣墊，拍片街坊在片中表示：「消防員嚟到打開個氣墊，都唔使3分鐘呀，幾快趣呀香港啲消防」。然而當消防移動氣墊接近時，一名男子由高處墮下，救援人員立即上前搶救。

防止自殺求助熱線。

防止自殺求助熱線。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222

生命熱線：23820000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：23432255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)28960000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：24667350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：http://www.openup.hk

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