珍惜生命｜長洲情侶燒炭女死男傷 內情曝光涉婚外情（更新）

警方和救援人員接報後到場，在房間內發現一名40歲姓許女子昏迷，一名46歲姓張男子清醒，兩人被送往長洲醫院搶救，惟該名女子經搶救後證實死亡。

長洲一對情侶疑燒炭尋短！昨日（25日）中午12時半，該對情侶在東堤小築一間賓館內懷疑燒炭，其後暈倒。賓館內一名60歲女職員報警。

房內有小量毒品

警方於現場房間內發現小量懷疑氯胺酮，露台則有一盤燒過的炭；現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，女子受金錢及感情問題困擾而輕生。

女職員疑曾移動炭盤

警方進一步調查後，相信報案的女職員曾移動該盤炭，並向警員聲稱房間內沒有炭，涉嫌誤導警務人員被捕；男子則涉嫌藏毒被捕。警方暫將案件列作自殺、企圖自殺、藏毒及誤導警務人員，交由水警總區重案組人員跟進。

女死者與已婚男友相戀兩年

據了解，40歲女死者為髪型屋助理，與46歲已婚男子相戀，偷偷發展婚外情兩年，二人前晚租住東堤小築，男子其後向警方表示，二人在屋內飲酒和吸毒，惟其後因愛情和金錢問題發生爭執，他於是憤然離去，不料，途中收到死者的短訊稱要自殺，他連忙折返長洲安撫女友，事後二人如常入睡。

男友醒來後供稱無意自殺

直至翌日中午，被渡假屋職員叫醒，才驚覺女友燒炭自殺身亡。他稱自己無意自殺，亦沒有將炭爐搬到搬到屋內。