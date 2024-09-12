珍惜生命｜青馬大橋的哥留遺書疑棄車跳海　遺體馬灣泳灘尋獲（更新）

消防、救護及警方接報到場，在場發現涉事的士，司機不知所終，懷疑有人從橋上跳下，水警及消防在橋下進行搜救，飛機服務隊直升機亦在空中盤旋搜索。據指，事主未婚，警方聯絡其親友到場協助調查。

青馬大橋發生懷疑墮海事件。昨晚10時許，一名駕駛人士沿青馬大橋往九龍方向行駛時，發現一輛的士停泊在大橋路肩，車內沒有人，一名男子坐在附近，擔心對方會輕生，遂報警處理。

搜救行動通宵進行

警方表示，晚上10時13分接獲駕駛人士報案，指發現一輛的士停泊青馬大橋青嶼幹線，車內沒有人，警方在的士上檢獲遺書，疑生活問題感不開心，懷疑45歲姓李男司機跳橋。警方、消防處、飛行服務隊及海事處人員到場，通宵進行搜救。警方經初步調查，案件列作企圖自殺。

遺體馬灣泳灘尋獲

至今日（12日）早上8時許，警方接獲報案指有人倒臥於馬灣沙灘上，趕至現場後，證實涉事男子正是於青馬大橋墮橋的姓李男子，經檢驗後，證實他當場死亡。