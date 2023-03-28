珍惜生命｜青馬大橋61歲男子棄車跳橋不治　爬欄一刻片段曝光 (更新)

【3月28日12:00更新】新增肇事男子爬欄一刻的片段 一名61歲姓何男子昨日上午9時許駕駛著一輛七人車，駛經青馬大橋上橋800米左右時，棄車跳橋，救起後最終不治。肇事男子爬欄一刻的片段，今日(28日)在網上平台曝光。 片段長約15秒，由一輛車輛的尾Cam拍攝所得。片段見到肇事男子身穿黑色衣服，正努力爬過橋欄，步出橋邊，企圖跳海，至於他的七人車就停泊在慢線，當時橋上不時有車輛駛過。

據了解，當時有駕駛人士目睹，擔心他尋短見，於是報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場時，只見他的七人車停泊於橋邊，相信他已經墮橋，於是在附近一帶海面搜索。 水警馬灣漁排尋獲陷昏迷事主 至昨日早上約10時，水警於馬灣漁排尋得該男事主，將他救起，惟他已陷入昏迷，由救護車送往仁濟醫院搶救，可惜最終不治，死因有待驗屍確定。警方在現場檢獲遺書，據悉，死者因感情問題不開心。 運輸署一度宣佈因道路事故，青嶼幹線(青馬大橋)往機場方向慢線一度封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，慢線現已解封。