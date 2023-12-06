熱門搜尋:
BLACKPINK 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 C919 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-06 12:36:45

珍惜生命｜首11月31宗中小學生疑自殺　較過去5年多

分享：
蔡若蓮指，31宗中小學生疑自殺案，估計是與疫情和社會復常有關。(資料圖片)

蔡若蓮指，31宗中小學生疑自殺案，估計是與疫情和社會復常有關。(資料圖片)

學童自殺問題惹來關注。教育局長蔡若蓮今(6日)回應立法會議員葛珮帆書面質詢時指，今年首11個月，共有31宗中小學生懷疑自殺身亡的個案，比起過去5年每年14宗至25宗多，估計是與疫情和社會復常後，學生需要面對較大挑戰有關。

蔡若蓮：料與疫情和復常有關

蔡若蓮指，過去3個學年，局方共收到3宗與學業壓力有關的家長投訴，涉及家課和升留級的安排，當局已聯絡學校，要求學校調查，並為學校提供意見和支援。她稱局方一直關注學校的課業安排，強調家課的「質」比「量」更重要，學校應避免過量、無意義和機械式的抄寫或操練，探討以其他的評估模式，代替傳統的紙筆評估，減少默書和測考次數等，讓學生有足夠的休息、玩耍、娛樂和個人成長的空間，發展個人興趣，建立健康的生活方式。

對於提供學生輔導和支援服務方面，蔡若蓮表示教育局在中小學透過推行「全校參與」的模式和跨專業協作，在中小學提供有關支援服務，並在本月至下月在中學推行以學校為本的三層應急機制，及早識別和支援高風險學生。

生命熱線（網上圖片）

生命熱線（網上圖片）

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會/即時通：35122626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受