珍惜生命｜首11月31宗中小學生疑自殺　較過去5年多

學童自殺問題惹來關注。教育局長蔡若蓮今(6日)回應立法會議員葛珮帆書面質詢時指，今年首11個月，共有31宗中小學生懷疑自殺身亡的個案，比起過去5年每年14宗至25宗多，估計是與疫情和社會復常後，學生需要面對較大挑戰有關。

蔡若蓮：料與疫情和復常有關

蔡若蓮指，過去3個學年，局方共收到3宗與學業壓力有關的家長投訴，涉及家課和升留級的安排，當局已聯絡學校，要求學校調查，並為學校提供意見和支援。她稱局方一直關注學校的課業安排，強調家課的「質」比「量」更重要，學校應避免過量、無意義和機械式的抄寫或操練，探討以其他的評估模式，代替傳統的紙筆評估，減少默書和測考次數等，讓學生有足夠的休息、玩耍、娛樂和個人成長的空間，發展個人興趣，建立健康的生活方式。