珍惜生命｜首11月31宗中小學生疑自殺　較過去5年多

學童自殺問題惹來關注。教育局長蔡若蓮今(6日)回應立法會議員葛珮帆書面質詢時指，今年首11個月，共有31宗中小學生懷疑自殺身亡的個案，比起過去5年每年14宗至25宗多，估計是與疫情和社會復常後，學生需要面對較大挑戰有關。
蔡若蓮：料與疫情和復常有關
蔡若蓮指，過去3個學年，局方共收到3宗與學業壓力有關的家長投訴，涉及家課和升留級的安排，當局已聯絡學校，要求學校調查，並為學校提供意見和支援。她稱局方一直關注學校的課業安排，強調家課的「質」比「量」更重要，學校應避免過量、無意義和機械式的抄寫或操練，探討以其他的評估模式，代替傳統的紙筆評估，減少默書和測考次數等，讓學生有足夠的休息、玩耍、娛樂和個人成長的空間，發展個人興趣，建立健康的生活方式。
對於提供學生輔導和支援服務方面，蔡若蓮表示教育局在中小學透過推行「全校參與」的模式和跨專業協作，在中小學提供有關支援服務，並在本月至下月在中學推行以學校為本的三層應急機制，及早識別和支援高風險學生。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會/即時通：35122626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk