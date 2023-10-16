熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-16 08:00:00

珍惜生命｜香港仔22歲失蹤男子墮海身亡

分享：
香港仔22歲失蹤男子墮海身亡。(Google Map)

香港仔22歲失蹤男子墮海身亡。(Google Map)

香港仔有人墮海，一名男子身亡。凌晨1時許，警方接報指，田灣海旁道一防波堤對開有一具人形物體載沉載浮，懷疑為其失蹤親友。消防員到場在海中將一名男子救起，惟救護員證實事主已無生命迹象。警方證實該名男子為一名22歲失蹤人士，其家人較早前曾向警方報失蹤。警方於現場沒有檢獲遺書，以帳篷遮蓋遺體，待仵工舁送殮房檢驗死因，警方已聯絡死者家屬到場協助調查，稍後驗屍確定死因。

死者周六失蹤 家人翌日報案

警方表示，於16日凌晨約1時半接獲事主家人報案，指懷疑事主於田灣海旁道一防波堤對開漂浮。救援人員接報到場，消防將事主救起，於現場被證實死亡。據了解，事主為一名失蹤人士，於周六(14)晚上離開其位於香港仔大道的住所後便告失蹤，其家人翌日向警方報案。

生命熱線（網上圖片）

生命熱線（網上圖片）

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會/即時通：35122626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受