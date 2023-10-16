珍惜生命｜香港仔22歲失蹤男子墮海身亡

香港仔有人墮海，一名男子身亡。凌晨1時許，警方接報指，田灣海旁道一防波堤對開有一具人形物體載沉載浮，懷疑為其失蹤親友。消防員到場在海中將一名男子救起，惟救護員證實事主已無生命迹象。警方證實該名男子為一名22歲失蹤人士，其家人較早前曾向警方報失蹤。警方於現場沒有檢獲遺書，以帳篷遮蓋遺體，待仵工舁送殮房檢驗死因，警方已聯絡死者家屬到場協助調查，稍後驗屍確定死因。

死者周六失蹤 家人翌日報案

警方表示，於16日凌晨約1時半接獲事主家人報案，指懷疑事主於田灣海旁道一防波堤對開漂浮。救援人員接報到場，消防將事主救起，於現場被證實死亡。據了解，事主為一名失蹤人士，於周六(14日)晚上離開其位於香港仔大道的住所後便告失蹤，其家人翌日向警方報案。