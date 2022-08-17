珍惜生命｜黃大仙樂富藍田先後有3男女從高處墮下 均告不治 (更新)

黃大仙及樂富在短短兩個小時內，先後有2名男子從高處墮下不治；藍田亦有一名老婦，凌晨從高處墮下，昏迷送院後亦告不治。

在凌晨1時許，一名男子懷疑由樂富邨樂東樓高處墮下，倒臥平台，救護員趕抵證實事主當場死亡。警方在事主身上未有發現任何身份證明文件，但檢獲遺書，遂調查其身分及墮樓原因。

在凌晨約2時半，一名22歲男子由黃大仙下邨龍滿樓由天台墮樓，倒臥在大廈對開花槽。救護員證實事主已當場死亡，現場沒有檢獲遺書。警員用帳篷遮蓋遺體，花槽旁地上遺下一隻黑色運動鞋。 警員翻看大廈CCTV片段，證實事主為上址住戶，相信他乘電梯登上天台後躍下，警方正追查其墮樓原因，死因有待驗屍後確定。

在凌晨6時許，一名66歲女子從觀塘啟田邨啟信樓高處墮下，警方接獲保安報案，發現女子倒臥在上址平台。警員接報到場，女子昏迷被送往聯合醫院，其後被證實死亡。經初步調查，相信女子在上址一單位墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。