珍惜生命｜13歲女留遺書上水站墮軌亡　家屬悲痛認屍(更新)

【4月12日更新】昨晚(11日)11時03分，警方接獲港鐵上水站職員報案，指發現一名女子在往金鐘方向的月台墮軌，其後懷疑被往金鐘方向行駛的列車撞到。救援人員接報趕至，發現事主已當場死亡，遂把其遺體移離路軌。警員經調查後，證實事主為一名13歲女童，於現場檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件列作自殺。及後多名家屬到場認屍，其中一名女子悲痛不已，需由親友扶持。據了解相信有人因生活問題不開心尋短。

事件中，一名65歲男港鐵職員懷疑跌倒肩膊受傷，清醒送往北區醫院治理。