珍惜生命｜13歲女留遺書上水站墮軌亡　家屬悲痛認屍(更新)

【4月12日更新】昨晚(11日)11時03分，警方接獲港鐵上水站職員報案，指發現一名女子在往金鐘方向的月台墮軌，其後懷疑被往金鐘方向行駛的列車撞到。救援人員接報趕至，發現事主已當場死亡，遂把其遺體移離路軌。警員經調查後，證實事主為一名13歲女童，於現場檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件列作自殺。及後多名家屬到場認屍，其中一名女子悲痛不已，需由親友扶持。據了解相信有人因生活問題不開心尋短。
事件中，一名65歲男港鐵職員懷疑跌倒肩膊受傷，清醒送往北區醫院治理。
據了解，上水站往金鐘方向月台已展開閘門工程，車頭及車尾位置已安裝閘門，惟中間部分仍未完成
港鐵昨晚11時許表示，由於有人進入東鐵綫上水站路軌範圍，東鐵綫服務受阻。東鐵綫粉嶺來往羅湖站及落馬洲站暫停服務，來往金鐘至粉嶺站維持10分鐘一班車。至午夜約12時，港鐵表示事故已妥善處理，東鐵綫列車服務逐步回復正常。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222
生命熱線：23820000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：23432255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：28960000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：24667350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：http://www.openup.hk