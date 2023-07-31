珍惜生命｜15分鐘內兩男女分別於青衣黃大仙墮樓身亡

青衣及黃大仙發生墮樓案。凌晨1時許，青衣長宏邨有一名中年女子墮樓，救護員到場證實事主身亡，約15分鐘後，黃大仙下邨一名男子懷疑由高處墮下，證實死亡。兩宗墮樓案均沒有檢獲遺書，兩名死者的死因有待驗屍後確定。
凌晨1時39分，警方接獲報案指，青衣長宏邨有一名中年女子墮樓，倒臥宏正樓與宏文樓之間對開地面。救護員到場經檢驗後證實事主當場死亡。警方初步調查，相信53歲女事主從大廈一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
約15分鐘後，警方接獲黃大仙下(二)邨龍樂樓保安報案，指一名男子倒臥於上址對開，懷疑從高處墮下。救護員到場經檢驗後證實事主當場死亡。警方初步調查，相信28歲男事主從上址一梯間墮下，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
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