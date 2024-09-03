珍惜生命｜16歲女生疑遭老師非禮　網上公開經歷：我仲係放唔低

一名女學生近日在社交平台Threads發帖文，公開自己16歲時遭舊校一名老師非禮的經歷，並上載了3張親筆寫的文章。她在帖文中表示，雖然事件已過去一年半，但「我仲係放唔低」，又指警察告訴她不會入罪涉事老師，但她希望講述自己的故事，強調這不是為了博取同情。該帖文惹起大批網民留言及轉發。

稱 一直信任該老師認為他風趣幽默

她在手寫文章中提到，事件發生於2022年12月11日的升中資訊日。當時她16歲，穿著灰色冬季校服裙和黑色大褸，而涉事老師約32歲，穿著米白色西裝。她表示一直信任該老師，認為他風趣幽默，對女學生「又好好人」。當天早上8點半她見到該老師，並提到自己最近在玩交友App。該老師驚訝地問她為何要網上認識人，因為她的條件不錯。她回應自己喜歡年長的男士，有「少少叔叔控」。隨後，該老師叫她放學後留下來再聊天。

她在教員室找該老師，該老師告訴她許多男生在發生關係時不會使用安全套，並展示了一些有關性病的資訊，當時教員室內還有其他教師。隨後，許多教師離開後，該老師邀請她到canteen聊天，並約她一起吃午餐，特別允許她上他的車，過程中有位保安叔叔在場。女學生說她和老師去海濱滙吃午餐，她點了兒童餐，感覺到旁邊有兩位姐姐用異樣的眼光看著他們。午餐後，她想去該老師的家，起初他拒絕，但因為老婆不在家，最終同意讓她上去。

聲稱老師 伸手入校服裙撫摸

事主提到她到該老師家中，其後因感到疲倦於是進入房間休息。該老師其後溫柔地撫摸她耳朵叫她起床，並提到她「流口水」和「露底褲」。因為她信任該老師，於是請他幫她整理。女學生提到該老師摸她的私處，並伸手進入她的校服裙內撫摸。她又說，該老師打算發生關係。女學生表示她用全力喊了一聲，該老師停了下來，問她是否很痛，並叮囑她不要告訴任何人。她點了點頭後，該老師其後親吻她，之後又說不玩了，並說自己有老婆，再次叮囑她不要告訴任何人。

「當時我係自願進行，而且沒有明確的拒絕」

女事主在帖文中承認自己亦有責任，因為「當時我已經年滿16歲」、「當時我係自願進行，而且沒有明確的拒絕」、「我不懂得保護自己」。她透露這段時間受到很多謠言，「有時我真的好想一躍而下」，但因為老師在舊校仍受到許多女學生的仰慕，她決定透露該老師的姓氏，但不會公開學校名稱。她強調公開事件的目的是希望社會關注香港教師的專業操守，並提醒女生要懂得保護自己。

帖文惹起大批網民留言及轉發，不少網民支持樓主行為，有人說：「如果係真事支持你搞大佢……搞學生好大件事，無可能冷處理，幫你而(依)家網上報埋案先」。然而，亦有網民認為女事主亦要負責：「睇完全文，點解會要求上老師屋企仲要求埋訓佢張床。比我真心講唔出，我唔會有呢啲想法。」