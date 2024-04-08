珍惜生命｜28歲男闖九龍塘站路軌遭撞斃　未有檢獲遺書 (更新)

【17:30更新】警方表示今早11時11分接獲港鐵九龍塘站職員報案，指一名28歲楊姓男子擅自進入路軌範圍，其後懷疑被往羅湖方向行駛的列車撞到，全身多處受傷。警員接報到場，消防將男子救起，當場證實死亡，未有檢獲遺書，死因有待驗屍確定，案件列作自殺。來往旺角東至大圍站服務一度暫停，其餘東鐵綫列車服務亦延誤。事發約50分鐘後，列車服務逐步回復正常。
【12:13更新】九龍塘站有男子進入路軌範圍，遭列車撞倒不治。港鐵指，事故已妥善處理，東鐵綫列車服務逐步回復正常。
【12:06更新】港鐵表示，由於有人進入九龍塘站路軌範圍，東鐵綫服務受阻，其中東鐵綫來往旺角東至大圍站服務暫停。港鐵指，港鐵職員仍在處理有關情況，前往九龍塘站的乘客，可考慮使用觀塘綫，乘客可考慮於鑽石山或大圍站轉乘屯馬綫。
東鐵綫其他服務如下：
金鐘站至旺角東站：8分鐘一班
大圍站至羅湖站：15分鐘一班
大埔墟站至落馬洲站：20分鐘一班
港鐵又指，來往九龍塘站及大圍站的免費接駁巴士現正行駛。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk