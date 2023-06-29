珍惜生命｜3分鐘內兩男女分別於尖沙咀及西環跳海獲救

尖沙咀及西環分別有一男一女跳海自尋短見，兩人均獲救，清醒送院治理。

清晨5時30分，尖沙咀梳士巴利道天星碼頭，有市民發現一名女子在近岸海面載浮載沉，於是向她拋出救生圈，但她沒有理會，一名男子見狀躍下海中將女子救起，由途人致電報案。救援人員到場，將獲救女子送院治理。警方在場調查期間，一名男子聲稱尋妻，得悉墮海女子為自己妻子，據指，他早前與妻子在家中爭吵，妻子一怒之下離家出走，不知所終，未料妻子跳海尋死。