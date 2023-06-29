珍惜生命｜3分鐘內兩男女分別於尖沙咀及西環跳海獲救

尖沙咀及西環分別有一男一女跳海自尋短見，兩人均獲救，清醒送院治理。
清晨5時30分，尖沙咀梳士巴利道天星碼頭，有市民發現一名女子在近岸海面載浮載沉，於是向她拋出救生圈，但她沒有理會，一名男子見狀躍下海中將女子救起，由途人致電報案。救援人員到場，將獲救女子送院治理。警方在場調查期間，一名男子聲稱尋妻，得悉墮海女子為自己妻子，據指，他早前與妻子在家中爭吵，妻子一怒之下離家出走，不知所終，未料妻子跳海尋死。
老翁不堪病患跳海 期間回心轉意
相隔約3分鐘，一名老翁在西區東邊街北中山紀念公園對開碼頭跳海，懷疑體力不支大聲呼救，有途人發現拋出水泡，並報案求助，老翁抱著水泡在海面，直至消防員到場將他救起，並將他送院治理。據悉，老翁懷疑不堪長期受折磨，於是自尋短見，期間回心轉意，遂大叫救命。
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